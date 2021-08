Supercell julkaisi yhteistyöhön perustuvan Everdale-pelin

Kotimainen mobiilipelejä kehittäväon kertonut uudesta Everdale -pelistä, joka on pelattavissa Androidilla ja iOS:llä.Pelin kuvaillaan olevan rauhanomainen rakennuspeli, joka perustuu yhteistyöhön ja ystävyyteen.Pelissä kerätään ja myydään erilaisia resursseja ja rakennetaan kylää.Kylää rakennetaan yhdessä yhdeksän muun pelaajan kanssa yhteistyössä.Kylä on osa laaksoa, jossa voi tavata muita hahmoja, tehdä tavaroita ja käydä kauppaa kaukaa saapuvien kauppiaiden kanssa.Pelin edetessä saa avattua uusia taitoja ja rakennuksia. Pelissä on myös erilaisia tehtäviä, joita suorittamalla saa kultaa. Lisäksi kyläläisille voi hankkia uusia asusteita.Peli on vielä kehitysvaiheessa, joten pelaaminen on rajoitettu muutamiin maihin. Esimerkiksi Pohjoismaissa pelaaminen onnistuu.Everdale on ilmainen, mutta sisältää pelin sisäisiä tuotteita.