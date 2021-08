Androidin sovellusten ja pelien arvosteluihin iso muutos: jatkossa et näe enää oikeaa keskiarvoa

Google on kertonut muuttavansa Androidin sovelluskaupanarviointeja marraskuussa merkittävästi. Jatkossa käyttäjän näkemä sovellusten ja pelien arvostelujen keskiarvot eivät enää sisällä kaikkia arvioita.Marraskuusta alkaen sovellusten ja pelien tähtiarvosana pohjautuu sen maan käyttäjien antamiin arvioihin, jossa käyttäjä itsekin kauppaa selailee. Eli vaikkapa AfterDawnin kehittämän HIGH.FI Uutisvahdin arvostelujen keskiarvo sisältää jatkossa ainoastaan suomalaisten käyttäjien arviot, vaikka sovellus sinänsä onkin saatavilla kuudella eri kielelläEli esimerkiksi jos italialaiset käyttäjät ovat olleet pettyneitä sovelluksen suhteellisen vaatimattomaan uutislähdevalikoimaan italiaksi ja ovat antaneet sovellukselle arvosanojen keskiarvoksi 3,5/5, mutta suomalaiset käyttäjät puolestaan 4,5/5, eivät italiaisten käyttäjien arviot enää vaikuta laskevasti sovelluksen tähtiarvosteluun, jos olet lataamassa sovellusta Suomesta käsin.

Vastaava tilanne voisi olla myös vaikkapa tietovisailupelissä, joka on jostain syystä suomennettu, mutta todella kehnosti. Peli on voinut tuosta syystä saada todella kehnot arviot suomalaisilta käyttäjiltä, vaikka joissain maissa peliä puolestaan rakastetaan yli kaiken.Muutos tulee voimaan marraskuussa 2021.Vuonna 2022 Play-kaupan arviot muuttuvat vielä entisestäänkin: Google kertoo , että ensi vuonna kaupan arvosanojen keskiarvo heijastelee paremmin sitä, millaisella Android-puhelimella tai -tabletilla sovellusta on käytetty. Eli esimerkiksi todella raskaan ja graafisesti upean pelin kohdalla tilanne voi olla se, että kolme vuotta vanhalla satasen budjettipuhelimella peliä testanneet ovat olleet erittäin pettyneitä peliin - ja samaan aikaan modernilla huippukännykällä peliä testanneet ovat ihastuneet ikihyviksi. Joten jos selaat kyseisen pelin tietoja budjettiluurilla, näkyvät vastaavilla kännyköillä annetut arviot ja tähdet - ja jos taas käytät huippuluuria kaupan selailuun, näkyvät pelille arviot, jotka on annettu huippuluurien omistajien toimesta.Googlen mukaan tarkoitus muutoksilla on antaa realistisempi kuva sovelluksen lataamista pohtiville käyttäjille siitä, miten hyvin se istuu juuri heidän laitteileen.