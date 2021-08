TikTok haastaa YouTuben? Testaa 5 ja jopa 10 minuutin videoita

TikTok is testing a longer 5 minute video upload limit 🕺 🤳🏻 pic.twitter.com/qiRbJmHkma -- Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

Lyhyillä videoilla maineensa ja suosionsa luonuthaluaa haastaa tosissaan YouTuben ja Facebookin myös pidemmillä videoilla.Videoiden pituutta on pidennetty palvelussa tasaisesti. Heinäkuusta 2021 lähtien kaikilla käyttäjillä on ollut mahdollisuus luoda enintään 3 minuutin videoita.Tämä ei kuitenkaan TikTokille näytä riittävän. Sosiaalisen median asiantuntijajulkaisi kuvakaappauksen Twitterissä, jonka mukaan joillakin käyttäjillä on mahdollisuus luoda maksimissaan 5 minuutin videoita.Lisäksi Navarralle jaettiin video käyttäjästä, joka pystyy lataamaan yli 7 minuutin videon TikTokiin, joten ilmeisesti TikTok testaa myös jopa 10 minuutin videoita palvelussa.

Tilanne videopalveluiden osalta on varsin erikoinen, sillä eri palvelut kopioivat kilpaa ominaisuuksia toisiltaan.Vasta hiljattain YouTube ja Instagram lisäsivät omiin palveluihinsa mahdollisuuden luoda lyhyitä videoita. Pidempien videoiden lisäksi TikTok kehittää omaa versiota myös tarinaominaisuudesta, joka on tullut suosituksi muun muassa Snapchatin ja Instagramin toimesta.