YouTube Premium -tilaajat voivat nyt katsoa YouTube-videoita minisoittimesta iOS:llä - näin saat sen käyttöön

Maksullisen YouTube Premium -tilauksen yksi eduista on mahdollisuus käyttää uusia ominaisuuksia rajoitetun ajan ennen muita. Nyt iOS-käyttäjille on tullut mahdollisuus katsoa YouTube-videoita minisoittimesta.Minisoitin mahdollistaa videoiden katselun pikkuruudulta samalla, kun käytät muita sovelluksia.Videon toistaminen jatkuu minisoittimessa, kun pyyhkäiset ylöspäin (tai painat kotipainiketta) videon katselun aikana.Video toistuu joko hyvin pienenä ruutuna tai koko näytön leveyden kokoisena. Koon vaihtaminen onnistuu kaksoisnapauttamalla soitinta. Soitin toistuu joko ylä- tai alareunassa.Minisoittimessa on painikkeet toiston pysäyttämiseen sekä taaksepäin ja eteenpäin kelaamiseen.Näin saat ominaisuuden käyttöön, jos omistat YouTube Premium -tilauksen:

Avaa YouTube puhelimella Klikkaa profiilikuvaa Valitse Premiumin edut Valitse Kokeile uusia ominaisuuksia Mene kohtaan Pikkuruutu iOS:ssä ja paina kokeile

Ominaisuuden saa käyttöön myös sovelluksen kautta:Minisoittimen kerrotaan olevan saatavilla 31. lokakuuta saakka, jonka jälkeen ominaisuus mahdollisesti tulee myös ilmaiskäyttäjien käyttöön. 9to5Google-sivustolla kerrotaan, että osa käyttäjistä on saanut soittimen käyttöön myöskin iPad-laitteilla.