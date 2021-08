Kännyköiden seuraava askel: Tuleva iPhone tukee satelliittiverkkoa?

Kännykkämaailmassa isoja uudistuksia nähdään nykyisin varsin harvoin ja suurin osa kehitystä on vanhan viilaamista aina vain paremmaksi: latausnopeudet nousevat, tehot kasvavat, kamerat paranevat... Mutta huhujen mukaanolisi nykäisemässä villin kortin taskustaan: satelliittiyhteydet.Vaikka sinänsä satelliittiyhteyksillä varustettuja kännyköitä on ollut olemassa jo vuosikymmenten ajan, ne ovat olleet pääosin kuriositeetti: ammattilaisille tarkoitettuja laitteita, joita käytetään valtamerillä, vuoristoissa ja muissa paikoissa, joissa tavanomaista tukiasemiin pohjautuvaa kännykkäverkkoa ei ole saatavilla.Huhut kuitenkin spekuloivat nyt sitä, että syksyllä julkaistavaan-malliin olisi tulossa satelliittiyhteydet. Käytännössä satelliittyhteydet otettaisiin automaattisesti käyttöön, kun mitään muuta kännykkäverkkoa ei ole saatavilla.Asiasta vinkanneen, yleisesti luotettavana vuotajana pidetyn mukaan iPhone 13 käyttäisiin X30 -piirejä, jotka tukevat satelliittiyhteyksiä. Käytännössä puhelimet yhdistyisivät matalalla kiertoradalla sijaitseviin telekommunikaatiosatelliitteihin, joita operoi. Myös Elon Muskin yrityson laajentanut satelliittiverkkoaan valtavalla vauhdilla, mutta ilmeisesti Apple olisi neuvottelemassa yhteistyöstä nimenomaan Globalstarin kanssa.

Jonkinlaisia järjestelyjä maksujen osalta asiaan tietysti täytyy olla sovittuna ja ilmeisesti satelliittiyhteys vaatii kuitenkin sen, että tavallisella operaattorillaolisi roaming-sopimus Globalstarin kanssa.Suomessa satelliittiyhteyksille ei valtavasti tarvetta ole, aivan pohjoisinta Lappia lukuunottamatta, mutta maailmalla kännykkäverkkojen peitto vaihtelee suuresti: myös Yhdysvalloissa on laajoja alueita, joissa kännykkäverkon kuuluvuus on käytännössä olematon - tai saatavilla olevia operaattoreita on vain yksi.