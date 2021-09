Näin otat kuvakaappauksen Motorolan puhelimella

Kuvakaappaus näppäinyhdistelmällä

Pidä laitteen virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden pienennys -nappia (eli ns. volume down) samanaikaisesti hetken aikaa pohjassa. Motorolan puhelimessa nämä painikkeet sijaitsevat yleensä laitteen oikealla kyljellä. Otettu kuvakaappaus ilmestyy pienenä ruutuna näytön alareunaan. Voit klikata ilmestynyttä kuvaa, joka vie Google Kuvat -palveluun. Tässä kohtaa kuvasta voi rajata ylimääräiset osiot pois.

Kuvakaappaus on kätevä toiminto jakaa tietoa esimerkiksi kaverille. Toiminto on kuitenkin toteutettu hieman eri tavalla eri valmistajien puhelimissa.Tässä oppaassa käymme läpi, miten saat otettua. Oppaassa käytetään esimerkkinä Motorolan puhelimia Android 11 -käyttöjärjestelmällä.Kuvakaappauksen voi ottaa usealla tavalla.Näppäinyhdistelmän käyttäminen on yleisin tapa ottaa kuvakaappaus.Se toimii näin:

Kuvakaappaus viimeaikaisten sovellusten luettelosta

Avaa viimeaikaisten sovellusten luettelo: eleillä pyyhkäise ylöspäin näytön alaosasta ja paina pitkään / kolmella painikkeella paina oikeanpuolimmaista painiketta. Paina näytön alareunassa näkyvää Kuvakaappaus-painiketta. Otettu kuvakaappaus ilmestyy pienenä ruutuna näytön alareunaan. Voit klikata ilmestynyttä kuvaa, joka vie Google Kuvat -palveluun. Tässä kohtaa kuvasta voi rajata ylimääräiset osiot pois.

Kolmen sormen näyttökuva

Laita kolmen sormen näyttökuva päälle Moto-sovelluksen kautta. Kun ominaisuus on päällä, paina näyttöä kolmella sormella pitkään. Otettu kuvakaappaus ilmestyy pienenä ruutuna näytön alareunaan. Voit klikata ilmestynyttä kuvaa, joka vie Google Kuvat -palveluun. Tässä kohtaa kuvasta voi rajata ylimääräiset osiot pois.

Vinkki: ota vierivä kuvakaappaus

Ota kuvakaappaus joko näppäinyhdistelmällä tai kolmea sormea käyttäen. Näytön alareunaan ilmestyy pieni ruutu. Paina pienen ruudun alareunassa näkyvää alaspäin osoittavaa nuolta. Vierivän kuvakaappauksen tallentaminen alkaa. Pysäytä kuvakaappaus painamalla punaista painiketta pienen kuvan alareunassa.

