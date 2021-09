Käytössä vanha puhelin? WhatsApp lopettaa toiminnan marraskuussa

WhatsApp on ilmoittanut lakkauttavansa tuen tietyille vanhoille Android-malleille sekä iPhone-malleille. Muutos astuu voimaan marraskuussa 2021.



Marraskuun ensimmäisen päivän jälkeen sellaisilla Android- ja iPhone-malleilla ei voi enää käyttää WhatsAppia, joista löytyy liian vanha käyttöjärjestelmäversio.



Marraskuun alun jälkeen kännykästä täytyy löytyä Android 4.1 Jelly Bean tai uudempi - tai iPhonen tapauksessa iOS 10 tai uudempi.



Eli ne käyttäjät, joilla on vielä käytössä iOS 9 (tai sitä vanhempi) tai Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich (tai sitä vanhempi) käyttöjärjestelmäversio, joutuvat tiukan paikan eteen.



Jos puhelimeen voi asentaa uudemman käyttöjärjestelmän, ongelma ratkeaa sillä. Jos taas puhelimeen ei enää saa sellaista käyttöjärjestelmäversiota, joka on tuettujen listalla, loppuu WhatsAppin käyttö marraskuun alussa.



Sinänsä vaatimus ei ole varsin mahdoton: Android Ice Cream Sandwichin viimeinen versio julkaistiin maaliskuussa 2012, eli tukea on riittänyt lähes vuosikymmenen ajan. Vastaavasti iOS 9 - jonka tuki nyt siis päättyy WhatsAppin osalta - julkaistiin syyskuussa 2015, eli sillekin tukea riitti yli kuuden vuoden ajan.



