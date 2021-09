Googlelle 150 miljoonan euron sakot: Estää Androidin kilpailijoiden syntymistä

Etelä-Korean kilpailuviranomaiset ovat lätkäisseetnoin 150 miljoonan euron sakot kilpailun estämisestä. Sakot liittyvät Androidiin ja Googlen sanelemiin ehtoihin siitä, miten Androidia saa käyttää.Google vaatii Android-valmistajia allekirjoittamaan sopimuksen, jonka pohjalta Androidia käyttävät valmistajat eivät saa luoda omia Android-pohjaisia käyttöjärjestelmiään. Lisäksi Google vaatii, että kaikissa siltä lisensoiduissa Androideissa on asennettuna tietyt Googlen sovellukset.Käytännössä rajoituksilla Google estää sen, että vaikkapa korealainenkäyttäisi puhelimissaan Androidia, jossa oletushakukoneena olisikinomistamajasijaan esiasennettuna videopalveluna olisikinKorean kilpailuviranomainen on tutkinut Googlen toimintaa jo vuodesta 2016 lähtien. Nyt annetut sakot sisältävät myös vaatimuksen siitä, että kilpailun rajoittaminen päättyy välittömästi. Google aikoo valittaa päätöksestä.

Jos Googlen valitus aikanaan hylätään, avaa se mahdollisuudet mielenkiintoisiin tilanteisiin, sekä selainten että hakukoneiden markkinalla. Nyt Google on voinut sanella vapaasti Android-valmistajille sen, mitä hakukonetta niiden myymät puhelimet käyttävät ja mikä selain laitteissa täytyy olla asennettuna. Samsung on yksi maailman suurimmista kännykkävalmistajista ja jos yhtiö voisikin jatkossa käyttää Googlen virallista Androidia, mutta muokata sitä vaikkapa oletuksena käytettävän hakukoneen osalta, saattaisi maailman hakukoneiden markkinosuuksien nykytilanne muuttua merkittävästi.EU:ssa Androidin käyttöönoton yhteydessä on jo nyt vaatimus siitä, että kuluttajalle pitää antaa mahdollisuus valita ehdotetuista hakukoneista jokin muukin kuin Googlen hakukone. Vastaavaa vaatimusta ei kuitenkaan ole esimerkiksi selaimen osalta. Asiasta uutisoi mm. Bloomberg