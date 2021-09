Pokemon Gon kehittäjien uusin peli Catan ei koskaan saapunut Suomeen - lakkautetaan pian

on julkaissut nipun pelejä historiansa aikana, mutta vain yksi niistä on ollut valtava menestys: vuonna 2016 julkaistuNianticin ensimmäinen peli oli sekin todellista maailmaa ja pelimaailmaa yhdisteleväja Pokemon Go'n jälkeen yhtiö julkaisi kesällä 2019-pelin. Kumpikaan peleistä ei ole kuitenkaan saavuttanut likimainkaan samanlaista suosiota kuin Pokemon Go.Vuoden 2020 kesällä kerrottiin, että Niantic on suunnittelemassa jälleen uutta peliä , joka pohjautuisi tällä kertaa-lautapeliin.-peli julkaistiinkin muutamissa maissa betatestaajille jo vuoden 2020 syksyllä. Peliä pystyi pelaamaan Uudessa-Seelannissa, Tanskassa, Australiassa ja Singaporessa.Nyt yhtiö on kuitenkin päättänyt heittää pyyhkeen kehiin Catanin osalta. Kehittäjät kertovat pelin sulkeutuvan lopullisesti 18.11.2021. Tällä viikolla Niantic on poistanut pelin kokonaan sovelluskaupoista, joten edes betatestaajat eivät voi enää peliä asentaa uudelleen kännyköihinsä.

Nianticin mukaan haasteeksi muodostui lopulta lautapelin muuttaminen MMO-muotoiseksi kännykkäpeliksi.