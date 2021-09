OnePlus vahvisti: OnePlus 9T peruttu, seuraava huippuluuri on OnePlus 10 - vasta 2022

Vuodesta 2016 saakka jatkunutpäivitysrytmi on nyt virallisesti katkaistu: Yhtiö on vahvistanut, että syksyyn 2021 odotettua uutuusmallia:tä ei tulla julkaisemaan lainkaan. Sen sijaan nykyisen huippumalliston seuraajat esitellään vuonna 2022, jolloin vuorossa onOnePlussalla oli vuosien ajan selkeä julkaisustrategia: yhtiö julkaisi kunkin vuoden keväällä ainaeli uusimman version yhtiön ainoastan puhelimesta. Sitten syksyllä julkaistiin kevyesti paranneltu ja korjailtu versio samasta puhelimesta,muodossa. Tapa alkoi jo vuonna 2016, jolloin yhtiö julkaisi alkuvuodesta OnePlus 3 -mallin ja syksyllä 2016 sen seuraajan, OnePlus 3T -mallin.Tapa pysyi voimassa usean vuoden ajan, kunnes soppaan lisättiin hieman mausteita vuonna 2019, kun numeromallien ja T-mallien rinnalle julkaistiin myös Pro -versiot samoista kännyköistä. Ensimmäinen Pro-malli oli keväällä 2019 julkaistu OnePlus 7 Pro . Sitten vuonna 2020 yhtiö alkoikin julkaisemaan kännyköitä myös muihin hintaryhmiin ja pakka meni täysin sekaisin. Talvella 2020-2021 lisäksi globaali komponenttipula alkoi nostamaan päätään tosissaan ja vuodesta 2021 on muodostunutkin monella tapaa erikoinen vuosi kuluttajaelektroniikan saralla.

Nyt yhtiö on päättänyt useammastakin syystä jättää OnePlus 9T -malliston kokonaan julkaisematta. Yhtiö kertoi päätöksestään samalla, kun se linjasi yhtiön tulevaisuutta tarkemmin. Seuraavaksi huippuluokan OnePlussan tarina jatkuu vasta-mallistolla, todennäköisesti kevättalvella 2022. Lopullisesti ColorOS ja OxygenOS yhdistyvät, kun ensi vuoden aikana jo aiemmin julkaistuille OnePlussan malleille laitetaan jakeluun-päivitys. Sen yhteydessä myös käyttöliittymä muuttuu uuteen, ColorOS:n ja OxygenOS:n yhdistelmään.