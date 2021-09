Android-sovelluksilta lähtevät pian käyttöoikeudet, jos unohdat ne

Myös vanhempiin Android-käyttöjärjestelmän versioihin on tulossa uudistus, joka poistaa sovelluksilta käyttöoikeuksia, jos niitä ei käytetä pitkiin aikoihin.



Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että vuosi pari sitten suuressa suosiossa ollut FaceApp saattaa olla edelleen kännykälläsi asennettuna, mutta et ole avannut sitä pitkiin aikoihin. Jos edellisestä avaamisesta on kulunut yli kolme kuukautta, ei sovelluksella ole enää pääsyä kännykän mikrofoniin, kameraan, tiedostoihin tai yhteystietoihin.



Uudistus luonnollisesti tähtää tietoturvan parantamiseen: sovelluksilta, jotka ovat vain unohtuneet puhelimen kätköihin, halutaan estää kaikenlainen yksityisyyden kannalta epäilyttävä toiminta.



Uudistus tulee kaikkiin Android 6 tai sitä uudempaa käyttöjärjestelmää käyttäviin Android-kännyköihin käyttöön joulukuussa Google Play -palveluiden päivityksen yhteydessä. Android 11 vastaava ominaisuus on ollut jo sen julkaisusta lähtien.



Jos sovelluksen avaa uudistuksen jälkeen - ja edellisestä avaamisesta on yli 3 kuukautta aikaa, joutuu sovellukselle myöntämään uudestaan sen mahdollisesti tarvitsemat käyttöoikeudet.

