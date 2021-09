Puolet netinkäytöstä tapahtuu mobiililiittymien kautta, 5G-verkkoa rakennetaan vauhdilla

"Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla arviolta 47 % datankäytöstä tapahtui mobiililiittymien ja 53 % kiinteän verkon liittymien kautta. Luvut perustuvat arvioon, koska kiinteän verkon tiedonsiirron mittaus ei ole suoraviivaista", kertoo erityisasiantuntija Elina Pallas.

Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut tilastoja suomalaisten datan käytöstä tämän vuoden osalta.Suomessa mobiiliverkot ovat kattavasti saatavilla ympäri maata ja liittymien datan käyttöä ei tyypillisesti ole rajoitettu. Näiden ansiosta Suomi onkin pitkään ollut kansainvälisesti vertailtuna mobiiliverkon tiedonsiirron suurkuluttaja.Suomessa vuoden 2021 alkupuoliskolla arviolta 47 prosenttia datasta liikkui mobiililiittymien kautta. Traficomin teleyrityksiltä keräämien tietojen mukaan kokonaisuudessaan alkuvuonna 2021 suomalaista kohden dataa käytettiin yli 115 gigatavua kuukaudessa.

Suomi on mobiiliverkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa selvästi edellä muita. Esimerkiksi Tanskassa mobiiliverkon osuus tiedonsiirrosta oli vuoden 2020 jälkipuoliskolla noin 12 % ja Saksassa ja Isossa-Britanniassa jäätiin 5 prosentin tuntumaan.Suomen lukema oletettavasti tulee vielä nousemaan 5G:n myötä, jota rakennetaan Suomessa vauhdikkaasti.Tilastojen mukaan vähintään 100 megan latausnopeuteen yltävä 5G-verkko oli kesäkuun lopussa saatavilla jo 76 %:iin suomalaisista kotitalouksista. Puoli vuotta aiemmin vastaava lukema oli 67 prosenttia. 100 megainen 4G-verkko on puolestaan saatavilla 93 prosenttiin kotitalouksista.Suomessa 5G-verkkoa on rakentanut ahkerasti Elisa, jonka verkko on nyt saatavilla 120 paikkakunnalla. Myös DNA:lla verkko toimii yli 110 paikkakunnalla.Kotitalouksista 45 % on jo kolmen ja 62 % kahden operaattorin 5G-mobiiliverkon alueella. Erityisesti suurimmissa asutuskeskuksissa on saatavilla useamman operaattorin verkkoa, sillä 5G-verkot ovat pitkälti päällekkäisiä. Vähintään yksi 5G-tukiasema löytyi jo yli 160 kunnasta.