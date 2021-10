Amazfit julkisti GTR 3 Pro, GTR 3 ja GTS 3 älykellot

Amazfit GTR 3 Pro

Xiaomi MiOT-ekosysteemiin kuuluvaon esitellyt kolme uutta älykelloa. GTR 3 Pro ja GTR 3 käyttävät pyöreää näyttöä, kun taas GTS 3:ssa on neliömäinen näyttö.Kellot jakavat keskenään samankaltaisia ominaisuuksia. Kelloissa käytetään Zepp OS -käyttöjärjestelmää, jolle yhtiö lupaa tuoda tulevaisuudessa kehitysalustan kolmansien osapuolien sovelluksia ja kellotauluja varten.Kaikille kelloille luvataan pitkää akunkestoa. Jokaisessa mallissa on myös yli 150 urheilutilaa, ne osaavat seurata esimerkiksi sykettä ja veren happisaturaatiota, ja ne tukevat paikannusta. Kaikki myös tukevat sekä Androidia että iOS-laitteita.Kolmikosta GTR 3 Pro on paras malli.Kellon runko on valmistettu alumiinista ja kello painaa ilman ranneketta 32 grammaa. Kylkeen on laitettu pyörivä kruunu sekä toinen painike. Kello on saatavilla ruskealla nahkarannekkeella tai mustalla fluoroelastomeeri rannekkeella. Kello on vedenkestävä.

Amazfit GTS 3

Amazfit GTR 3

Pyöreä näyttö on kooltaan 1,45-tuumainen ja siinä käytetään 480 x 480 pikselin tarkkuutta (331 PPI). Kirkkaus yltää 1000 nitiin.Näyttö tukee aina päällä olevaa tilaa, joten kellonajan näkee aina. Kellotauluja on valittavissa yli 150 kappaletta, joita voi kustomoida.Akunkestoksi luvataan raskaalla käytöllä 6 päivää ja kevyellä käytöllä sen pitäisi yltää jopa 30 päivään.Pro-malli eroaa kahdesta muusta mallista mm. kaiuttimen sekä Wifi-yhteyden ansiosta. Kaiuttimen ansiosta kellolla voidaan soittaa Bluetooth-puheluita. Wifi-yhteyttä voidaan käyttää vain musiikin siirtämiseen puhelimesta kelloon, joten kovin suurta eroa se ei tee.Neliömäinen GTS 3 on ominaisuuksiltaan hyvin lähellä GTR 3 Pro -mallia.Näyttö on tosin hieman isompi 1,75 tuuman koolla, mutta se on yhtä tarkka ja kirkkaus yltää 1000 nitiin. Kellon paino on vain 24,4 grammaa ilman ranneketta. Kellon kyljessä on vain yksi pyöritettävä painike.Akunkeston luvataan yltävän raskaalla käytöllä 6 päivään ja kevyellä käytöllä sen pitäisi yltää jopa 20 päivään.GTR 3 on hieman pienempi kuin GTR 3 Pro, sillä GTR 3:ssa on 1,39 tuuman näyttö. Kyljessä on kaksi painiketta, joista toinen pyörii. Paino on kummassakin sama.GTR 3:n luvataan tarjoavan kolmikosta parasta akunkestoa. Raskaalla käytöllä se yltää jopa 10 päivään ja kevyellä käytöllä sen pitäisi yltää peräti 35 päivään.Ominaisuuksien osalta GTR 3 on ainoa, jossa ei ole sensoria lämpötilan seuraamiseen.GTR 3:n ja GTS 3:n hinnat ovat noin 150 euroa ja Pro-mallin yli 200 euroa. Suomen hinnoista tai saatavuudesta ei ole vielä tietoa.Lisätietoa kelloista saa täältä Aiemmin olemme testanneet Amazfit GTR 2e -kellon , jolle juuri tuotiin päivityksenä suomenkielinen käyttöliittymä.