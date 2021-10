Elisa lisäsi valikoimiinsa puhelimen käytöstä syntyvän hiilijalanjäljen hyvittävän Rehti 5G-liittymän

"Olemme laskeneet puhelimen valmistuksen päästöt keskimäärin yleisesti käytössä olevien älypuhelimien mukaisesti, sillä haluamme, että Elisa Rehti 5G on todella markkinoiden reiluin liittymä. Kun Rehti 5G on ollut asiakkaan käytössä vuoden ajan, hyödyt ympäristölle alkavat olla myönteisiä. Tämä edistää myös Elisan missiota, digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus", kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola.

on tuo valikoimaansa puhelinliittymän , joka hyvittää puhelimen valmistuksesta ja käytöstä syntyvän hiilijalanjäljen. Elisan mukaan tällainen liittymä on Suomessa ensimmäinen laatuaan.Rehti 5G sisältää 5G-liittymän, identiteettisuojapalvelun sekä kumppanien kautta tehtävän päästöhyvityksen.Kun kuluttajalla on käytössään Rehti 5G -liittymä, Elisa hyvittää puhelimen käytöstä ja valmistuksesta syntyneet päästöt jakamalla liittymän kuukausimaksusta kuukausittaisen osuuden ilmastohankkeisiin, jotka suojelevat hiilinieluja, poistavat hiilidioksidia ilmakehästä ja parantavat energiatehokkuutta.

Rehti 5G tarjoaa rajattoman netin Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa jopa 600M nopeudella 5G-verkossa. Muissa EU- ja ETA-maissa voit käyttää dataa jopa 27 Gt/kk ilman lisämaksua.Liittymä maksaa ensimmäisen 12 kk ajalta 39,89 euroa kuukaudessa + avausmaksu 6,90e. Maksut 12kk jälkeen 43,89 euroa kuukaudessa.Elisa Rehti 5G -liittymä on saatavilla Elisan verkkokaupassa, ja tulee lokakuun aikana myyntiin myös muihin kanaviin.Lisätietoa uudesta liittymästä saa täältä