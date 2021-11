Katosiko kaveri WhatsAppista tänään? Syynä vanhojen kännyköiden tuen loppuminen

on tänään 1. marraskuuta 2021 lakkauttanut plalvelunsa tuen useille vanhoille Android- ja iPhone -malleille.WhatsApp lakkauttaa tyypillisestä pari kertaa vuodessa tuen isolle määrälle useita vuosia vanhoja puhelinmalleja, joten muutoksessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Mutta jos sukulainen tai tuttava tuntuu kadonneen tänään pysyvän oloisesti WhatsAppista, saattaa tämä olla juurikin syynä.Vaikka muutos koskee vain vuosia vanhoja puhelinmalleja, on niitä silti käytössä pelottavankin paljon ympäri maailmaa - myös Suomessa.Tänään tuki loppui iPhone-malleille, jotka käyttävät-käyttöjärjestelmää. Aiempien iOS-versioiden tuki on luonnollisesti päättynyt jo aiemmin. Uusin iPhone, johon ei iOS 10:ä uudempaa käyttöjärjestelmää ole saatavilla, on vuonna 2012 julkaistu iPhone 5.Vastaavasti Android-puhelimissa tästä päivästä lähtien puhelimesta täytyy löytyä vähintään Android 4.1. Tuki Android 4.0.x -sarjan käyttöjärjestelmälle eliille päättyi siis sekin tänään. Viimeinen 4.0.x -sarjan Android, Android 4.0.4, julkaistiin sekin vuonna 2012.

Lisäksi hieman harvinaisemman käyttöjärjestelmän, lähinnä Nokian budjettipuhelimissa tavatun:n suhteen kävi myös vastaava tuen loppuminen: vuonna 2017 julkaistuei ole enää tuettujen listalla, vaan nyt vaaditaan vähintään vuonna 2018 julkaistu KaiOS 2.5.1 WhatsAppin käyttöön.