Google poisti Play-kaupasta 151 huijaussovellusta

Virustorjuntaohjelmistoa kehittävä löysi hiljattain Android-laitteiden Play Store -sovelluskaupasta 151 huijaussovellusta, jotka Google on nyt poistanut.Huijaavat sovellukset näyttävät aidoilta ja hyödyllisiltä työkaluilta. Huijauksia on liitetty mm. kuvankäsittelyyn, QR-koodien lukemiseen ja peleihin.Kaikilla sovelluksilla on kuitenkin sama tavoite: saada käyttäjä syöttämään puhelinnumero maksulliseen tekstiviestipalveluun. Avastin mukaan nämä sovellukset saattavat veloittaa jopa 40 dollaria kuukaudessa.Huijaavia sovelluksia oli ladattu yhteensä yli 10,5 miljoonaa kertaa yli 80 eri maassa.Listan sovelluksista näkee Avastin GitHub-sivuilta Aiheesta kertoi mm. bgr.com-sivusto