Elisa avasi 5G-verkon Petäjävedelle, Pornaisiin ja Hattulaan

"Selvä enemmistö suomalaisista asuu jo 5G-verkon alueella. Nykyisellä kehityksellä olemme parin vuoden sisällä tilanteessa, jossa suomalaiset käyttävät 5G-verkkoa enemmän kuin 4G-verkkoa. Markkinoille tulevat uudet päätelaitteet ovat jo miltei poikkeuksetta 5G-malleja, ja yhä harvempi uuden laitteen ostaja valitsee enää 4G-versiota itselleen", kertoo Elisan aluejohtaja Juha Peltomäki.

on tuonut 5G-verkkonsa uusille paikkakunnille. Se on nyt avattu Petäjävedelle, Pornaisiin ja Hattulaan. Lisäksi alkuviikolla Elisan 5G-verkko saapui Uuteenkaarlepyyhyn.Elisan mukaan sen 5G-verkko toimii nyt 135:lla paikkakunnalla.





Keski-Suomessa Elisan 5G-verkon saatavuutta on laajennettu Petäjävedelle. Ensimmäisessä vaiheessa verkko on avattu keskustan alueella.



Uudellamaalla uusi 5G-verkko on avattu Pornaisten keskustaan.



Kanta-Hämeessä verkko on avattu Hattulan keskustan, Lepistön, Parkunhaan ja Kalliolanmäen alueille.



Tarkemman kuuluvuuden näet Elisan kuuluvuuskartasta.