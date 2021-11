Samsungin seuraava huippupuhelin esillä vuotokuvissa - luvassa S Pen -kynä sisäänrakennettuna

odotetaan julkaisevan vuoden 2022 tammi-helmikuun aikana uudet-sarjan puhelimet, joka koostuu aiemman tapaan perusmallista, plus-versiosta sekä Ultra-mallista. Näistä viimeisin eli kolmikon todellinen huippumalli on päätynyt vuodon kohteeksi live-kuvien muodossa.Kuvat julkaistiin Front Page Tech -sivustolla Kuvat paljastavat Ultran muotoilun, joka muistuttaa pitkälti Galaxy Note 10- ja Galaxy Note 20 -puhelimien vastaavaa muotoilua.Muutenkin Galaxy S22 Ultra muistuttaa Note-sarjaa, sillä puhelimeen on luvassa S Pen -kynä sisäänrakennetulla paikalla. Pohjassa on myös USB-C-liitäntä ja kaiutin.

Edessä oleva näyttö on suuri ja pitkiltä sivuilta reunat kaartuvat hieman. Etukamera esiintyy keskellä yläreunaa pienenä reikänä.Taakse on laitettu neljä kameraa. 108 megapikselin pääkameran lisänä ovat 12 megapikselin ultralaajakulma, 10 megapikselin 3x telekamera sekä 10 megapikselin 10x telekamera.Huhujen mukaan virallinen julkaisu tapahtuisi vasta helmikuussa, joten tätä ennen puhelimesta todennäköisesti saadaan vielä lisätietoja.