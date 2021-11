Telia otti Suomessa tuotantokäyttöön itsenäisen 5G standalone-ydinverkon ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa

"Otamme nyt merkittävimmän edistysaskeleen 5G-verkon avaamisen jälkeen, sillä itsenäinen verkko mahdollistaa kaikki 5G:n vallankumoukselliset ominaisuudet. Luottokumppanimme Nokian kanssa tekemämme pitkäjänteisen yhteistyön ansiosta Suomi pitää mobiilimaana asemansa maailman etulinjassa", arvioi teknologiajohtaja Jari Collin, Telia Finland.

on ottanut Suomessa tuotantokäyttöön itsenäisen 5G standalone-ydinverkon ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa ja yhtenä ensimmäisistä operaattoreista Euroopassa.Telia kertoo, että itsenäisessä 5G-verkossa voidaan tarjota kotilaajakaistan käyttäjille yhteyttä taatulla nopeudella. Yritysasiakkaille itsenäisen 5G:n ominaisuudet, kuten viipalointi ja matala viive, tuovat uusia mahdollisuuksia privaattiverkkojen, etäohjauksen ja automaation alueilla.Itsenäisen ydinverkon ansiosta verkkoa voidaan viipaloida, eli ensimmäistä kertaa matkaviestinnän historiassa verkossa voidaan huomioida asiakkaiden yksilöllisiä nopeuden, viiveen tai tiedonsiirron määrän vaatimuksia.Lisäksi itsenäisessä verkossa pystytään palvelemaan erittäin suurta määrää laitteita yhtä aikaa. Telian mukaan näin mobiiliverkon suorituskyky nousee samalla tasolle kiinteiden yhteyksien kanssa.

Tähän asti 5G-verkko on toiminut yhdessä 4G-verkon kanssa siten, että 5G-verkon ohjaus ja osa datansiirrosta on tapahtunut 4G-verkossa. Jatkossa 5G toimii kokonaan itsenäisenä verkkona.Telia kertoo, että virtuaalinen, ohjelmistopohjainen ja hajautettu standalone-ydinverkko otetaan vaiheittain käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa se on otettu käyttöön valikoiduille käyttäjille kymmenissä paikoissa ympäri Suomen.