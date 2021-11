Motorolan tuleva huippuluokan puhelin paljastui kuvien ja teknisten tietojen muodossa

Edge 30 Ultrassa on kolmoiskamera ja tasainen näyttö. Kuva: 91Mobiles / OnLeaks.

julkaisee pian uuden huippuluokan puhelimen, joka kulkee Kiinassa nimellä Edge X ja globaalista nimellä Edge 30 Ultra. Kyseinen laite on nyt päätynyt vuotokuvien kohteeksi. Myös teknisiä tietoja on paljastunut.Kuvia julkaistiin 91mobiles.com -sivustolla yhteistyössä OnLeaksin kanssa.Ulkoisesti Edge 30 Ultra muistuttaa muita tämän vuoden Edge-sarjan puhelimia.Edessä on tasainen 6,67-tuumainen OLED-näyttö erittäin nopealla 144 hertsin virkistystaajuudella. Yläreunassa on reikä etukameralla ja sormenjälkilukija on ilmeisesti sijoitettu näytön alle. Etukamera on ilmeisesti peräti 60 megapikselin tasoinen.

Taakse on laitettu kolme kameraa. Kuva: 91Mobiles / OnLeaks.

Takana on kolmoiskamerajärjestelmä. Kaksi näistä on 50 megapikselin kameroita (pääkamera ja ultralaajakulma) ja kolmas on 2 megapikselin tasoinen.Tehoista tulee vastaamaan tuleva Qualcommin huippupiiri Snapdragon 898. Tämän parina on 8 tai 12 gigatavua LPDDR5x-muistia ja 128 tai 256 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa. Sisällä on myös 5000 mAh akku, joka tukee 68 watin latausta. Luvassa on ilmeisesti myös stereokaiuttimet, mutta kuulokeliitäntää ei ole. Muita ominaisuuksia ovat mm. 5G, Wifi 6, NFC, Bluetooth 5.2 ja USB-C.