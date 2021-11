DuckDuckGon Android-sovellus estää mm. Googlen ja Facebookin seuraimet muissa sovelluksissa

Hakukoneena tunnettuon päivittänyt sovelluksensa Androidilla . Päivitys tuo mukanaan ominaisuuden, joka estää kolmansien osapuolien seurantaohjelmat muissa sovelluksissa.DuckDuckGon sovellus ja sen uusi ominaisuus estää kolmansien osapuolien seurantaohjelmat muissa sovelluksissa. Pahimpia seuraajia ovat esimerkiksi Google ja Facebook.Nämä seuraimet voivat tallentaa käyttäjien tietoja ja lähettää niitä eteenpäin. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kohdennetussa mainonnassa. DuckDuckGo kertoo , että yrityksen testaamista ilmaisista Android-sovelluksista 96 prosenttia sisältää piilotettuja kolmannen osapuolen seuraimia. Näistä 87 prosenttia lähettää tietoja Googlelle ja 68 prosenttia Facebookille.

Ominaisuus kulkee nimellä App Tracking Protection. Ominaisuus on betavaiheessa, joten käyttöä varten tulee saada kutsu, jonka voi saada liittymällä odotuslistalle Android-sovelluksen kautta (Avaa sovellus -> Asetukset -> App Tracking Protection). Ominaisuus on ilmainen.App Tracking Protection tunnistaa Android-sovellukset, jotka ovat aikeissa lähettää dataa ja estää nämä pyynnöt. Sovelluksia voi käyttää normaalisti, sillä estäminen tapahtuu taustalla. DuckDuckGo kertoo, että estäminen tapahtuu suoraan laitteessa.DuckDuckGon sovellus myös kirjaa ylös dataa lähettävät sovellukset. Lisäksi DuckDuckGo lähettää automaattisesti yhteenvedon, mikäli käyttäjällä on ilmoitukset päällä.Koska ominaisuus on vielä betavaiheessa, kaikkea ei vielä estetä, sillä muuten nämä sovellukset eivät toimisi oikein. Käyttäjä voi ongelmia kohdatessa myös laittaa eston pois päältä.