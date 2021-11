Vinkki: Näin lähetät kuvia WhatsAppissa ilman laadun heikkenemistä

Harva välttämättä edes tietää sitä, ettäkuvia lähetettäessä kuvien laatu heikkenee varsin merkittävästi. WhatsApp pakkaa ja pienentää kuvien kokoa automaattisesti varsin reilulla kädellä ja WhatsAppin kautta lähetetyt kuvat eivät olekaan järin laadukkaita, jos niitä pitää tulostaa tai katsella isommalla näytöllä.WhatsAppilla lähetettäessä kuvat pakkautuvat tyypillisesti noin 0,2 - 0,3 megatavun kokoisiksi, vaikka ne puhelimen kameralla otettaessa olisivatkin 5 megatavun kokoisia. Lisäksi kuvien tarkkuutta karsitaan raskaalla kädellä.Onneksi tähän on olemassa toimiva ratkaisu, jonka avulla WhatsAppinkin kautta voi lähettää kavereilleen kuvia ilman laadun heikkenemistä. Tällöin kuvat pysyvät samalla laadulla kuin otettaessa - ei nykyaikaisten puhelinten tapauksessa erittäin hyvinä.Alla olevaa ohjetta noudattamalla kuvat pysyvät alkuperäisessä muodossaan vastaanottajalle saakka:

1. Siirry keskusteluun

2. Valitse dokumentin lähetys

3. Valitse lähetettävä kuva

4. Valmista

Huom!

Siirry aivan aluksi siihen keskusteluun, johon kuvan haluat lähettää.Alareunan viestikentän oikealta puolelta löytyy pieni klemmarin näköinen symboli. Napauta sitä kerran.Esiin aukeaa valikko, josta voit valita lähetettävän tiedoston tyypin. Valitse nyt kohtaNyt, toiminto vaihtelee hieman puhelinvalmistajasta riippuen. Androidilla tyypillisesti esiin aukeaa viimeisimpien tiedostojen luettelo.Napauta kohtaaja pääset selailemaan vapaammin puhelimesi sisältöä. Etsi hakemistorakenteesta haluamasi kuva.Jos haluat lähettää useamman kuvan, napauta kaikki haluamasi kuvat valituksi ja sen jälkeen klikkaa oikeasta yläkulmasta kohtaaLopuksi WhatsApp vielä kysyy, haluatko lähettää valitsemasi kuvat kyseiselle henkilölle. Napauta kohtaaNyt vastaanottaja on saanut lähettämäsi kuvan. Kuva ei näy WhatsAppin viestiketjussa "avattuna" eli kuvana näkyvissä kuten tavalliset WhatsAppin kuvat, mutta vastaanottaja voi napauttaa sen auki - ja laatu on alkuperäinen.Huomaathan, että kikka ei tietenkään auta mitään, jos olet ottanut kuvan WhatsAppin omalla sisäisellä kuvaustoiminnolla, eli kameraikonia WhatsAppissa napauttamalla. Tuolloin kuva on jo valmiiksi matalammalla tarkkuudella pakattu. Eli temppu toimii ainoastaan puhelimen omalla kamerasovelluksella - tai vaikkapa netistä ladatuilla - kuvilla.