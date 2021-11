OnePlus suunnittelee erikoista kaksisaranaista taittuvaa puhelinta

Taittuvat älypuhelimet ovat olleet nyt muutaman vuoden kuluttajien käsissä, mutta vielä ne eivät ole täysin lyöneet läpi. Tämä johtuu pitkälti teknologian kalleudesta, joka näkyy tietysti kuluttajahinnoissa.Tulevien vuosien aikana voimme odottaa yhä useamman valmistajan liittyvän joukkoon, kenties Apple on jälleen se, joka lopulta lyö trendin läpi kunnolla.Amerikkalaisjättiä ennen markkinoille omalla taittuvalla puhelimella saattaa kuitenkin ehtiä kiinalaisvalmistaja OnePlus, jonka patentti kertoo esimerkiksi Samsungin taittuvia laitteita erikoisemmasta muotoilusta.Hollantilaissivusto Letsgodigitalin kautta paljastuneet kuvat esittelevät laitetta, joka taittuu yhden saranan sijaan kahdesta paikasta. Laitteessa on yksi paksumpi kolmannes ja kaksi noin puolet ohuempaa kolmannesta, jotka mahdollistavat erilaiset asetelmat.Luonnollisesti tämä myös tarkoittaisi, että avatessa näyttöpinta-ala kolminkertaistuu, joten selkeästi perusteltua puhua siinä vaiheessa tablettikokoluokan laitteesta, jonka käyttö yhdellä kädellä on todennäköisesti hankalaa.

Patentissa kerrotaan myös mekaanisesti aktivoitavista magneeteista, joilla laite saadaan pysymään jäykkänä esimerkiksi teltta-asennossa.Patentit eivät toki välttämättä kerro lopullisesti tuotteesta, joten jäämme odottamaan vuotoja prototyypeistä, joista voi päätellä jo huomattavasti enemmän. Joka tapauksessa tämän tyyppinen konsepti olisi taatusti mielenkiintoista nähdä kuluttajamarkkinoilla.