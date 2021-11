Samsung julkisti Galaxy A03 -puhelinmallin

on esitellyt edullisen hintaluokan-puhelinmallin.Tämän puhelimen kokokohtana voidaan pitää 5000 mAh akkua, josta varmasti riittää virtaa riittävästi 6,5-tuumaisen HD+ -näytön tarpeisiin.Takaosaan on laitettu 48 megapikselin pääkamera sekä 2 megapikselin syvyystunnistus. Edessä on 5 megapikselin kamera.Laitteen mitoiksi on ilmoitettu 164.2 x 75.9 x 9.1 mm. Värivaihtoehdot ovat musta, punainen ja sininen. RAM-muistia on 3 tai 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 32, 64 tai 128 gigatavua.Samsung ei ole ilmoittanut Galaxy A03:n hintaa tai saatavuutta. Se on sukua Galaxy A03s -puhelimelle (artikkelikuva), jota myydään Suomessa tällä hetkellä 99 eurolla