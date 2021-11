Nämä pelit ja sovellukset valittiin Google Play -kaupan parhaiksi

Vuoden paras peli

Pokémon UNITE

Parhaat kilpailulliset

League of Legends: Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokémon UNITE

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

Satoja ja tuhansia sovelluksia ja pelejä sisältävän-kaupan parhaat on valittu tämän vuoden osalta.Käyttäjien mielestä vuoden paras sovellus on suoratoistopalvelu. Vuoden parhaaksi peliksi valittiin puolestaan käyttäjien toimesta Battle Royale -tyylinenGooglen tiimin toimesta vuoden paras sovellus on henkilökohtaista meditaatioohjelmaa tarjoavasekä vuoden peliksi valikoitui heti suuren suosion saanutMyös muita sovelluksia ja pelejä valittiin eri kategorioista.Sovellusten osalta mainintoja saivat esimerkiksi kasvien tunnistamiseen käytettäväja puhekeskusteluihin tarkoitettu. Lisäksi Wear-kellojen parhaimmistoon kuuluuja Google TV:llä parhaiten toimiiPelien kohdalla jaettiin vieläkin enemmän voittajia.

Parhaat uudistukset

Inked

JanKenUP!

Knights of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

Parhaat ajanvietepelit

Cats in Time

Crash Bandicoot: On the Run!

Disney POP TOWN

Switchcraft

Towers

Parhaat indiet

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut County

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks EXE

Parhaat tableteille

Chicken Police -- Paint it RED!

League of Legends: Wild Rift

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Overboard!

The Procession to Calvary

Kaikki voittajat näet täältä