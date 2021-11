Kiina vaatii Supercellin emoyhtiön kaikki sovellukset tarkistettavakseen, päivitykset tauolla

on ilmoittanut käyvänsä läpikaikki sovellukset ja yhtiötä on kielletty päivittämästä mobiilisovelluksiaan ennen tarkistusten valmistumista. Tencent omistaa myös suomalaisen pelijättiTaustalla on mitä ilmeisimmin viimeisen vuoden aikana kiihtynyt Kiinan valtion puuttuminen teknologiayhtiöiden kasvavaan mahtiin. Kiina on järjestelmällisesti vaikeuttanut kuluttajaliiketoiminnassa toimivien kiinalaisten teknologiayhtiöiden toimintaa erilaisilla uusilla rajoituksilla.Tencentin tarkastuspakon syyksi Kiina kertoo sen, että osa Tencentin sovelluksista on loukannut käyttäjiensä oikeuksia.Tarkistuspakko asetettiin voimaan marraskuun 24. päivä ja sen on määrä kestää vuoden 2021 loppuun asti. Tuona aikana Tencent ei saa päivittää sovelluksiaan sovelluskauppoihin elleivät ne läpäise Kiinan valtion tarkastuksia.

Tencent omistaa mm. yhden maailman suosituimmista keskustelualustoista,in, joka on tavallaan yhdistelmä WhatsAppia, Teamsia, Amazonia ja Facebookia - kaikki samassa, valtavan suositussa sovelluksessa.