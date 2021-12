Android-laitteiden taustakuvaa voi nyt mukauttaa Wallpaper Enginellä

Esimerkki taustakuvasta, joka reagoi laitteen liikkeeseen.

Aiemmin Windows-koneilta tuttu on nyt saatavilla Androidille. Tällä voi mukauttaa esimerkiksi oman Android-puhelimen taustakuvaa.Sovellus on ilmainen Androidilla , mutta käytännössä vaatii Windowsin ohjelman omistamisen, joka maksaa 3,99 euroa.Itse Android-sovelluksen valikoima on vähäinen, mutta lisää saa siis tietokoneen kautta lähettämällä.Wallpaper Engine mahdollistaa esimerkiksi animoitujen taustakuvien luonnin, jotka reagoivat laitteen liikkeeseen tai ääneen.Androidin osalta voidaan asettaa raja FPS:n määrälle ja lisäksi animaation toisto lopetetaan, jos laitteen asettaa virransäästötilaan. Wallpaper Engine tukee myös Android 12:n Material Youn taustakuvaan perustuvaa teemaa.