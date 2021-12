Huomasitko? Google Kuviin tuli Lukittu kansio - kannattaa ymmärtää sen tarkoitus

Lukitun kansion sisältö ei näy enää kuvavirrassa

Lukittuun kansioon ei pääse sisään

Tärkeä! Lukittu kansio ei varmuuskopioidu!

on ilmestynyt suomalaisillekin käyttäjille viimeisen viikon aikana uusi ominaisuus käyttöön. Kyseinen ominaisuus kulkee nimelläja ominaisuus on aiemmin ollut saatavilla vain Googlen Pixel -puhelinten käyttäjille.Nyt toiminto on pikkuhiljaa tuotu käyttöön myös laajemmin ja monelle Google Kuvien käyttäjille aiheesta onkin jo tullut ilmoitus Androidilla.Google Kuvien lukittu kansio on tarkoitettuja arkaluontoisten kuvien säilyttämiseen. Vaikkapa henkilötietoja sisältävät ruutukaappaukset tai .. "muulla tavalla" arkaluontoiset kuvat voidaan halutessa siirtää lukittuun kansioon.Lukittu kansio eroaa tavallisista Google Kuvien albumeista muutamalla merkittävällä tavalla:Kuvat, jotka siirretään lukittuun kansioon, eivät enää näy lainkaan Google Kuvien yleisessa kuvalistauksessa. Lisäksi kyseisestä kansiosta löytyviä kuvia ei tarjoilla jatkossa mm. muistojen osana.Turvallisuus on myös osa lukittua kansiota. Vaikka puhelin unohtuisi pöydälle lukitsematta ja joku menisi luvatta tonkimaan puhelimen kuvia, ei lukittuun kansioon pääse silti sisään, vaan lukittuun kansioon siirtyminen vaatii aina sormenjälkitunnistuksen käytön ennen kansion avaamista.Kenties se seikka, joka saattaa mennä monella ohi silmien, on se, että lukittu kansio pysyy paikallisena. Eli mitkään kuvat ja videot, jotka on siirretty lukittuun kansioon,siirry Googlen palvelimille.Käytännössä siis: kuvia ei varmuuskopioida ja niihin ei pääse käsiksi kuin siltä laitteelta, jolla ne fyysisesti ovat. Eli puhelimen kadotessa tai hajotessa, myös kaikki lukitussa kansiossa olevat kuvat katoavat pysyvästi bittiavaruuteen.

Ominaisuus ei välttämättä ole vielä kaikilla Google Kuvien käyttäjillä käytössä. Mutta asian voi tarkistaa helposti: valitse kuvalistaltasi jokin kuva valituksija napauta esiin oikeasta yläkulmasta löytyvä valikko.Jos kyseisestä valikosta löytyy kohta, ominaisuus on jo päivittinyt sinulle käyttöön.