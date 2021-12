Applelta vihdoin odotettu muutos iPhonen näyttöön ja etukameraan?

Apple on melko hidas ottamaan käyttöön trendikkäitä ominaisuuksia ja design-villityksiä, joka tarkoittaa usein, että iPhone saattaa muutaman vuoden ajan näyttää melko väljähtyneeltä.Huhutietojen perusteella Apple on seuraavien iPhone-mallien kohdalla kuitenki uudistamassa etupaneelia modernimpaan suuntaan, jota toivottiin jo nykyisiltä malleilta. Nykyinen muotoilu on ollut käytössä sitten 2017 julkaistun iPhone X:n. The Elec väittää , että osasta ensi vuoden iPhone-malleista katoaisi ruma otsa, joka pitää sisällään etukamerat ja sensorit. Tietojen mukaan nk. punch hole -kamera eli kolokamera on Applen tuleva suuntaus.Valtaosa nykyisistä älypuhelimista pitää sisällään juuri tällaisen kameran näytön ympäröimänä, mutta Applen kohdalla tämä on ollut vaikeampi toteuttaa, sillä iPhone sisältää useampia kameroita ja sensoreita, joilla varmistetaan Face ID:n toimivuus.Ei ole selvää kuinka tunnistautumisongelmat on selätetty uudessa designissa, mutta The Elecin mukaan vanha muotoilu jää tavallisiin iPhone-malleihin ja Pro-mallit saavat lovettoman designin.

Applen ja muidenkin kohdalla on jo huhuttu periaatteessa toimivaa teknologiaa, jossa kamerat on sijoitettu uusimpien sormenjälkilukijoiden tavoin näytön alle näkymättömiin. Erittäin todennäköistä on kuitenkin ettei teknologia ole vielä tarpeeksi valmis Applen ensi vuoden laitteisiin.Tässä vaiheessa täytyy kuitenkin myös muistuttaa, että on vielä pitkä matka ensi vuoden iPhone-julkistuksiin, joten vuodot ja huhut tulee ottaa varauksella.