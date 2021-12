Oppolta ensimmäinen taittuva puhelin: Tässä on Oppo Find N

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Kiinalaisvalmistaja Oppo, joka tunnetaan Suomessa pääosin aiemmin OnePlussan taustajoukoista, on tuomassa markkinoilla omaa taittuvaa puhelintaan.



Kyseessä on Samsungin Fold-mallien tyylinen vaakasuunnassa taittuva älypuhelin, joka kantaa nimeä Oppo Find N. Yhtiö onkin julkaissut jo pienen teaser-videon laitteesta, jossa paljastuu, että se sisältää sekä perinteisemmän älypuhelinnäytön ulkopinnalla että suuremman näytön sisällä.



Vaikka laite ensisilmäyksellä muistuttaa kovasti Foldia, vuotaja Ice universen mukaan kyseessä on eri mallinen taittuva puhelin. Sen julkaisemien vertailukuvien mukaan etunäytön koko olisi ehkä luokkaa 5,5 tuumaa ja selkeästi Foldia leveämpi ja lyhyempi.



Virallinen julkaisu tapahtuu joulukuun 15. päivä, eli ensi keskiviikkona, jolloin tiedämme lisää mm. teknisistä yksityiskohdista. Tässä vaiheessa ei ole myöskään tietoa millä markkinoilla Oppo Find N nähdään ja millaisella aikataululla.





Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.