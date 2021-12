DNA otti käyttöön 700 MHz:n taajuusalueen - 5G-verkko kattaa nyt 64 % suomalaisista

"Marraskuussa aktivoimme 700 MHz:n taajuusalueen 5G-käyttöön kaikissa päivitetyissä tukiasemissamme. Tämä nosti 5G-väestökattavuutta merkittävästi, eli toi DNA:n 5G-verkon tuhansien uusien suomalaisten koteihin samalla parantaen sisätilakuuluvuutta", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.

kertoo, että kaikissa DNA:n 5G-kykyisissä tukiasemissa otettiin käyttöön 700 MHz:n taajuusalue 5G-verkolle marraskuun aikana. Tämä tarkoittaa, että DNA:n 5G-verkon alueella asuu nyt laskennallisesti 64 % suomalaisista eli yli 3,5 miljoonaa suomalaista, sillä matalampi 700 MHz:n taajuusalue kantaa selvästi kauemmaksi kuin 3,5 GHz:n taajuus, joka oli pitkään ainoa 5G-verkoissa käytetty taajuusalue.





DNA kertoo, että matalammalla taajuudella verkko yltää tulevaisuudessa jopa 10 kilometrin päähän tukiasemasta, joten sen avulla 5G-yhteydet voidaan tarjota myös harvaan asutuille seuduille. Oman kodin kuuluvuutta voi nyt jo parantaa merkittävästi ulkoseinään asennettavalla 5G-modeemilla, vaikka koti ei sijaitsisikaan 3,5 GHz:n 5G-alueella.

DNA:n mukaan sen 5G-verkko on saatavilla nyt 139 eri paikkakunnalla. Tuoreimmat 5G-verkkoon liitetyt paikkakunnat ovat Inkoo, Kaustinen, Kemiönsaari, Loppi, Luhanka, Luoto, Mynämäki, Mänttä-Vilppula, Nousiainen, Uusikaarlepyy, Vehmaa ja Virrat.Osalla paikkakunnista 5G-verkon peitto kattaa laajasti keskusta- ja taajama-alueet, mutta toisaalla verkko on edelleen hyvin paikallinen. Tarkemmat kuuluvuudet näkee DNA:n nettisivuilta Hiljattain DNA kertoi, että kaikki DNA:n oman verkon 5G-tukiasemat on nyt liitetty itsenäistä 5G-arkkitehtuuria (standalone, SA) tukevaan ydinverkkoon . Asiakkaille itsenäisen verkon palveluiden käyttöönotto tulee mahdolliseksi vaiheittain vuoden 2022 aikana.