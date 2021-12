PUBG Mobileen julkaistiin jouluksi lisäsisältöä, Squid Gamesta tuttu pelimoodi

Suositun battle royale -pelin mobiiliversio PUBG Mobile on saanut päivityksen, jossa kehittäjä tuo saatavilla uuden moodin sekä muutaman päivän päästä kosmetiikkaan uuden puvun.



Moodeihin uudistus tulee React: Survival -moodin myötä, joka myötäilee monille tuttua vihreä valo/punainen valo -peliä. Arcade Modesta löytyvässä pelimoodissa pelaajia seuraa Paha Pupu, jonka huomaamattomissa tulee liikkua kartan päätyyn samalla, kun aika juoksee.



Kosmetiikasta kiinnostuneille uusi tulokas on Avalanche X-Suit. Jouluaattona julkaistava puku muistuttaa modernia jäämiessupersankaria. Pukua voi käyttää ainoastaan, jos sen omistaa itse, eikä sitä pysty nostamaan kuolleilta pelaajilta.



Lisäksi puvun kaveriksi on julkaistu yllätyksiä Spawn Islandille, kuten jäämiehen aseeksi soveltuva Frost Blade.





