Patentista paljastuu kolminäyttöinen Surface-laite, Surface Trio tulossa?

Microsoft on hakenut patenttia uudenlaiselle laitteelle, joka sisältää taskukokoluokassa kolme näyttöä, paljastaa Patently Apple Redmondin jätti on julkaissut jo aiemmin taittuvia laitteita, joskaan taittuviin näyttöihin yhtiö ei ole vielä lähtenyt. Surface Duo tarjoaa kaksi näyttö, joiden välissä sarana mahdollistaa näyttöjen taittamisen laitteen sisään tai ulos.Patentin tapauksessa puolestaan näyttö voisi olla yhtäaikaa piilossa ja esillä, sillä kolmesta näytöstä yksi taittuisi ulospäin. Microsoftin patentista ei varsinaisesti selviä onko laitteessa tällä kertaa kenties taittuva näyttö, mutta epätodennäköistä se liene on – jos laite ylipäätään löytää tiensä markkinoille.Patentista löytyvästä ainoasta kuvasta ei tosin Duon kaltaisia selkeistä saranoita näyttöjen välistä löydy, mutta tämä ei tarkoita lainkaan etteikö Microsoft luottaisi edeltävänkaltaiseen teknologiaan, sillä patenttikuvitukset ovat tarkoituksellä erityisen yksinkertaistettuja.

Kolmen näytön etuna esimerkiksi Samsungin Foldiin varrattuna on tietysti se, että Foldissa ulkopuolella olevaa näyttöä ei pysty käyttämään kahden muun yhteydessä. Tämän tässä vaiheessa kuvitteellisen Surface Trion kohdalla laitteen ollessa täysin auki se tarjoaisi peräti kolmenkertaisesti näyttöpinta-alaa älypuhelinnäyttöön verrattuna.Microsoft jätti patenttihakemuksen 23. joulukuuta, ja sanomattakin liene selvää, että mitään takuuta Surface Trion saapumisesta ei ole. Sen sijaan kiinnostavalta se takuulla vaikuttaa.