Kiinalaisvalmistaja julkaisi väriä vaihtavat älypuhelimet kahdella etukameralla

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Vivo on esitellyt tänään uuden keskihintaisen älypuhelimen, jonka ominaisuudet poikkeavat melkoisesti tavallisesti.Yhtiö itsessään on lännessä melkoisen tuntematon, mutta sen sisarbrändit Oppo ja erityisesti OnePlus tunnetaan myös Suomessa. Vivo ei ole ehkä niin tunnettu Euroopassa, mutta se on historiansa aikana julkaissut paljon erikoisia ja kokeellisia puhelimia.Uudet Vivo V23 ja Vivo V23 Pro voidaan lukea samaan kategoriaan. Yhtiö kertoo, että laitteista löytyy väriä vaihtava Fluorite AG design sekä uniikki kaksoisselfiekamera varten.Vivon mukaan Fluorite AG -teknologian avulla laitteen pinnoite on samettisen pehmeä kosketukselle ja heijastaa auringonvaloa eri väreissä eri kulmasta.Parempi Pro-malli tarjoaa tekniikassa mm. 6,56 tuuman Full HD+ -näytön HDR10+-tuella ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Sisuksista löytyy MediaTekin Dimensity 1200 -piiri, joka löytyy mm. muutaman kuukauden takaisista Xiaomin 11T-puhelimista

Kameraosastolla edessä on edellämainittu kaksoiskamera, josta löytyy 50 megapikselin ja 8 megapikselin laajakulma sensori. Takana puolestaan on kolme kameraa: 108 megapikselin peruskamera, 8 megpikaselin laajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera.Akkuosastollae ole puolestaan mitään jännittävää. Akulla on kapasiteettia vain 4300 mAh ja lataus onnistuu langallisesti 44 watin teholla.Perusmallissa on puolestaan hieman pienempi näyttö samalla virkistystaajuudella, heikompi Dimensity 920 -piiri, peruskamerassa on 64 megapikseliä. Siinä on myös hieman pienempi 4200 mAh akku, mutta muuten laitteet ovat hyvin samankaltaisia.Laitteiden pitäisi tulla myyntiin Euroopassa muutaman kuukauden sisällän. Ne on alkuun julkaistu Intiassa ja hinnat alkavat siellä perusmallilla n. 350 eurosta ja Pro-mallilla n. 460 eurosta.