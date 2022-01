Honorin ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin julkaistiin

Itsenäisen Honorin ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin on julkaistu.Magic V avautuu esimerkiksi Samsungin Galaxy Z Fold 3 :n ja Oppon Find N -puhelimen tapaan normaalin puhelimen koosta lähes tabletin muotoon.Laitteen kannessa on 6,45-tuumainen OLED-näyttö 21.3:9-kuvasuhteella. Kansinäyttö on hieman leveämpi kuin esimerkiksi Galaxy Z Fold 3:n vastaava. Tarkkuus yltää Full HD+ -tasolle, kirkkaus on 1000 nitiä ja virkistystaajuus 120 hertsiä.Taittuva näyttö on puolestaan 7,9-tuumainen OLED-paneelilla ja 2272 x 1984 resoluutiolla. Virkistystaajuus kuitenkin jää 90 hertsiin ja kirkkaus 800 nitiin.Saranamekanismille luvataan 200 000 taivutusta. Honorin käyttämän mekanismin myötä näyttöön ei jää selvää taitoskohtaa. Näytöt tukevat 100% DCI-P3-väriavaruudesta.

Huipputason puhelimessa käytetään uutta Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiriä, jonka parina on 12 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua tai 512 gigatavua. 4750 mAh akun luvataan riittävän koko päivän käyttöön. 66 watin lataus tuottaa 50 prosentin varauksen vain 15 minuutin latauksella.Taakse on laitettu 150 megapikselin edestä kameraa eli 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma sekä 50 megapikselin "Spectrum Enhanced" -kamera, joka ilmeisesti parantaa värejä kuvatessa. Lisäksi oman naaman kuvaamiseen löytyy kaksi 42 megapikselin kameraa, joista toinen on ulkonäytössä ja toinen sisänäytössä.Laite tulee saataville ainakin alkuun Kiinassa tammikuun aikana. Hinta alkaa 9999 juanista eli noin 1380 eurosta.