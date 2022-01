Sovelluskehittäjä paljasti miljoonia tienanneen huijaussovelluksen App Storesta

kehuu App Storen olevan turvallinen ja luotettava paikka uusien sovellusten löytämiseen ja lataamiseen, mutta tästä huolimatta sovelluskaupalla on omat ongelmansa. Sovelluskehittäjäkertoo Twitterissä sovelluksesta, joka on tienannut 13 miljoonaa dollaria lähinnä huijaamalla käyttäjiä.Kosta nostaa esille AmpMe - Speaker & Music Sync -sovelluksen, joka lupaa tehostavan ääntä yhdistämällä puhelimet ja kaiuttimet toistamaan samaa musiikkia samanaikaisesti.Sovellus todennäköisesti toimii kuvauksen mukaisesti, mutta ennen käyttämistä sovellus pyytää käyttäjää aloittamaan tilauksen, joka veloittaa käyttäjältä peräti 10 euroa viikossa automaattisesti eli yli 500 euroa vuodessa. Ilmeisesti pelkästään marraskuun aikana sovellus tienasi 500 000 dollaria.

Sovellukselle on App Storeen hankittu paljon valheellisia arvosteluita, joiden myötä sillä on sovelluskaupassa 4,3 / 5 -tähden arvosana, ja peittää näin oikeat, negatiiviset arvostelut. Asiaa pahentaa myös Applen toiminta, joka on Kostan mukaan useaan otteeseen nostanut sovellusta esille App Storessa ja tienannut myös sovelluksen avulla itselleen miljoonia muutaman vuoden aikana.Vaikka Kosta nostaa esille Applen ja App Storen, ongelma näyttää koskevan osittain myös Googlen Play Kauppaa, josta myös kyseinen AmpMe -sovellus löytyy. Tosin pikaisen kokeilun perusteella Android-sovellus ei näytä toimivan.AmpMe oli ainakin aikanaan aito ja toimiva sovellus. Sovellus keräsi paljon positiivista näkyvyyttä isoilta sivustoilta vuonna 2015. Tuolloin sen kehuttiin toimivan ilmaiseksi. AmpMe:llä on edelleen myös omat nettisivut, mutta näitä ei ole ilmeisesti päivitetty enää pariin vuoteen.