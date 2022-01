Ei mennyt kuin 7 vuotta! Vasenkätisetkin voivat nyt käyttää Googlen älykelloja

on välillä jättänyt älykellojen käyttöjärjestelmänsä:n mädäntymään vuosikausiksi kaapin perälle, tekemättä käyttöjärjestelmälle käytännössä mitään merkittävää uutta. Mutta viime vuonna asiaan saatiin isompi korjausliikku Wear OS 3:n myötä.Ja nyt yhtiö on vihdoin vahvistanut, että seitsemän vuotta alkuperäisen Wear OS:n julkaisun jälkeen yhtiön älykellojen käyttöjärjestelmä tukee vihdoinkin myös vasenkätisiä käyttäjiä.Eli käytännössä, tulevat, toiminnon kanssa yhteensopivat älykellot voi myös kääntää ylösalaisin ja pitää niitä oikean käden ranteessa, painikkeet käännettyinä peilikuvaksi siitä, miten ne "normaalisti" kellossa ovat.Valitettavasti ominaisuutta ei tulla ilmeisesti näkemään nykyisissä Wear OS:ää käyttävissä laitteissa, vaan tuki pitää erikseen räätälöitä laitteille - jotka esitellään vasta myöhemmin, kenties vielä tämän vuoden aikana.Luonnollisesti älykelloa on voinut käyttää tähänkin saakka oikean käden ranteessa, mutta silloin kellon fyysiset toimintonapit ovat olleet päinvastoin kuin mitä käyttöliittymän suunnittelijat ovat niiden suhteen suunnitelleet. Yleensä tämä on siis tarkoittanut heikompaa käytettävyyttä ja kömpelömpää tapaa päästä käsiksi nappeihin kuin siinä tapauksessa, että kelloa käytettäisiin "oikein" eli vasemmassa ranteessa.

Tuleva uudistus vahvistettiin Googlen työntekijän toimesta yhtiön omassa bugien seurantaan tarkoitetussa palvelussa ja siitä uutisoi mm. AndroidAuthority Isoista valmistajistapäätti hiljattain siirtyä pois omasta Tizen -käyttöjärjestelmästään ja valitsi sen tilalle Googlen Wear OS:n omien älykellojensa alustaksi.