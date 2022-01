Samsungin suosittu keskihintainen A42 sai Android 12 -päivityksen

jatkaa reipasta tahtiaan Android 12 -päivitystensä osalta. Nyt yhtiö on julkaissut Android 12 -päivityksen myös varsin suositulle keskihintaiselle mallilleen.Tietojen mukaan :n Android 12 -päivitys on jakelussa Puolassa. Eurooppalaisessa maassa julkaisu tyypillisesti tarkoittaa sitä, että myös muut Euroopan maat saavat julkaisun varsin pian. Samsung Galaxy A42 sai arvostelussamme 3 tähteä viime keväänä. Puhelimen heikkona puolena pidimme tuolloin sen tekniikaltaan varsin vaatimatonta näyttöä. Puhelinta saa tällä hetkellä halvimmillaan alle 300 eurolla Ylläpidämme jatkuvasti päivittyvää Android 12 -päivitysseurantaa täällä , josta suosittelemme tarkistamaan milloin mikäkin puhelinmalli on päivityksiä saamassa.