Xiaomi julkisti neljä puhelinta sisältävän Redmi Note 11 -sarjan

julkaisi-sarjan globaaleille markkinoille. Sarjaan kuuluu neljä mallia: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ja Redmi Note 11. Edullisimman mallin eli Note 11:n kohdalla hinta alkaa 179 dollarista ja Note 11 Pro 5G:n hinta yltää enintään 379 dollariin. Suomen osalta ei ole vielä tiedossa saatavuus tai hinnat.Sarjan puhelimet sisältävät keskenään samankaltaisia ominaisuuksia.Muotoilun osalta laitteissa on tasaiset kyljet. Jokaisessa laitteessa on esimerkiksi AMOLED-näyttö, 5000 mAh akku, 64/128 gigatavua sisäistä tallennustilaa muistikorttipaikan kanssa, 6/8 gigavua RAM-muistia (Note 11 -mallissa 4/6 GB RAM), stereokaiuttimet, kuulokeliitäntä sekä Android 11 ja MIUI 13.Redmi Note 11 Pro 5G on nimensä mukaisesti 5G-puhelin Snapdragon 695 -suorittimella. Laitteessa on 6,67-tuumainen 120 hertsin Full HD+ AMOLED -näyttö ja 5000 mAh akku 67 watin latauksella. Kameraosastolla on 108 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Edessä on 16 megapikselin kamera.

Redmi Note 11 Pro on muuten samanlainen kuin Redmi Note 11 Pro 5G, mutta tässä puhelimessa käytetään MediaTek Helio G96 -piiriä eli tuettuna on 4G-yhteys. Lisäksi taakse on laitettu ylimääräiseksi kameraksi 2 megapikselin syvyystunnistus.Redmi Note 11S ja Redmi Note 11 käyttävät pienempää 6,43-tuumaista Full HD+ AMOLED-näyttö, jossa on 90 hertsin virkistystaajuus. Kummassakin on 5000 mAh akku, joka tukee 33W latausta USB-C -liitännän kautta.Note 11S -puhelimessa on MediaTek Helio G96 -piiri ja Note 11 -laitteessa Qualcomm Snapdragon 680. Kameroiden osalta Redmi Note 11S sisältää samat kuin Redmi Note 11 Pro, mutta Note 11 eroaa näistä 50 megapikselin pääkameralla. Lisäksi Note 11 on ainoa, jossa on 13 megapikselin etukamera, kun muissa on 16 megapikselin sellainen.