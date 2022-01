Face ID -kasvojentunnistus toimii pian maskin kanssa

Face ID toimii pian maskin ja lasien kanssa. Kuva: MacRumors.

julkaisi iOS 15.4 betaversion tänään. Sen yksi suurimmista uudistuksista on mahdollisuus käyttää Face ID -kasvojentunnistusta, kun käyttäjällä on maski naamalla. Asiasta kertoo mm. MacRumors Applen mukaan Face ID pystyy tunnistamaan käyttäjän silmien ympärillä olevia ainutlaatuisia piirteitä, kun käyttäjällä on maski. Face ID:n pitäisi myös toimia, mikäli käyttäjä pitää yllään maskia ja silmälaseja. Tunnistuksen maskin kanssa voi myös laittaa pois päältä.Apple kuitenkin huomauttaa, että Face ID toimii tarkemmin, kun koko naama on käytettävissä. Ominaisuus on nyt betavaiheessa, joten vielä menee jonkin aikaa ennen kuin ominaisuus tulee kaikkien käytettäväksi.

Aiemmin Apple on mahdollistanut tunnistautumisen maskin kanssa, mikäli käyttäjällä on Apple Watch -kello.