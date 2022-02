Googlen Onen VPN saapui nyt iOS-käyttäjille

Googlen VPN-palvelu on nyt käytettävissä myös iOS-laitteilla Google One -sovelluksen kautta. Aiemmin tätä on päässyt käyttämään Androidilla.VPN kuuluu osaksi-tilausta, kun käyttäjällä on vähintään 2 Tt:n paketti. 2 Tt:n paketti maksaa 9,99 euroa kuukaudessa tai 99,99 euroa vuodessa. Palvelu on käytettävissä Suomessa.VPN suojaa verkkodataa laittamalla sen kulkemaan salattua tunnelia pitkin. Google ylläpitää VPN-tunnelia suojattujen maailmanlaajuisten palvelinten kautta. VPN-palvelinten välillä kulkeva liikenne parantaa tietoturvaa ja vähentää verkkoseurantaa, sillä se suojaa esimerkiksi julkisten Wi-Fi-verkkojen liikenteen ja piilottaa IP-osoitteen.Google huomauttaa, että se ei myöskään itse käytä tätä yhteyttä tietojen keräämiseen. Lisäksi Google lupaa suorituskyvyn pysyvän nopeana.Googlen VPN-palvelun avulla ei voi vaihtaa sijaintia muuhun maahan. Tällainen vaihtaminen esimerkiksi mahdollistaa joissakin palveluissa sisällön katsomisen, joka ei muuten olisi saatavilla.

Lisäksi Google kertoo blogikirjoituksessa , että Androidin VPN on saanut uusia ominaisuuksia. Google voi katkaista liikenteen, jos VPN ei ole aktiivinen, tietyille sovelluksille voi antaa mahdollisuuden ohittaa VPN:n käyttäminen ja VPN:n voi nopeasti laittaa hetkeksi pois päältä.Lisätietoa palvelusta saa täältä