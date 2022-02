WhatsApp valmistelee reaktiovastausten julkaisua – Nämä emojit tarjolla

Maailman suurin pikaviestipalvelu WhatsApp kehittää parhaillaan ominaisuutta, joka on tuttu muista some- ja viestialustoista.Facebookin omistaman viestimen on määrä julkaista viestireaktiot eli viesteihin emojeilla vastaaminen esimerkiksi Facebookin tai iMessagen tapaan lähitulevaisuudessa, mikäli on uskominen WABetaInfon paljastusta.Paljastuneista kuvakaappauksista voi nähdä, että uudistuksessa lähetettyihin pikaviesteihin voi vastata emoji-kuvilla, jotka näkyvät viestin yläpuolella ja valittaessa lisätään viestin oikeaan alakulmaan.Tietojen mukaan ominaisuuden kehitys on ollut käynnissä jo pitkälle viime vuodelta, mutta nyt sen julkaisu lähestyy. Tulevassa beetaversiossa ominaisuus löytyy niin Androidilta kuin iOS:ltä.Käytännössä ominaisuus mahdollistaa pikaiset vastaukset esimerkiksi peukuttamalla ilman erillistä viestiä. Kuvakaappausten perusteella reaktiovastaukset sisältävät emojit 👍❤️😂😮😢🙏, mutta tietoa niiden vaihtamismahdollisuudesta ei ole.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN -- WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022