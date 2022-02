YouTuben videoiden katselunäkymä uudistui Androidilla ja iOS:llä - toiminnot helpommin saatavilla

Tältä näyttää vanha käyttöliittymä koko ruudun tilassa.

on maanantaina aloittanut jakamaan uutta käyttöliittymää mobiilisovelluksen koko ruudun katselunäkymään. Asiasta kertoo mm. The Verge Uudistuksen myötä koko näytöllä videota katsoessa vasempaan alareunaan ilmestyy uusia painikkeita. Näin videolle on helpompi antaa tykkäys tai nykyään lukeman osalta piilotettu alapeukku ja kommentti. Aiemmin esimerkiksi kommentointi edellytti puhelimen käyttöä pystyssä.Lisäksi video on helpompi jakaa kavereille ja lisätä soittolistaan.Oikealla puolestaan on Lisää videoita -painike uusien videoiden valintaan, joka aiemmin vaati pyyhkäisyn videon alareunasta ylöspäin.Videon aikajana näkyy näiden painikkeiden yläpuolella.

Uudistuksen jakelu aloitettiin maanantaina. Itsellä uudistus on jo saatavilla Android-puhelimella, mutta ei vielä iOS-puhelimella.