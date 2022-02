Näin paljon Samsung Galaxy S22 -mallit maksavat Suomessa - kallein malli silmiäkirvelevät 1700 euroa

Tänään julkistettava-sarja on Samsungin tuorein Android-lippulaivamallisto. S22 -sarjan merkitystä korostaa entisestään se, että Samsung on ainakin toistaiseksi luopunut kokonaan Note-sarjan kännyköiden valmistamisesta, joten ei-taittuvien Androidien osalta marssijärjestys on yhtiön kirjoissa täysin selvä.Nyt yhtiö on myös julkistanut uutukaisten. Kuten arvattavissa oli, eivät huippu-Androidin hinnatkaan ole muuta kuin huipputasoa.Edullisin Suomen markkinoille myyntiin tuleva malli on 128 gigatavun tallennustilalla varustettu Samsung Galaxy S22 , joka maksaa julkaisuhetkellä. Tuplasti isommalla tallennustilalla varustettu versio samasta mallista maksaa puolestaan 949 euroa.Perus-S22:n jälkeen hinnastosta löytyvät Samsung Galaxy S22+ -malli sekä Samsung Galaxy S22 Ultra , jotka asettuvat hinnoitteluportaissa varsin luonnollisesti omiin koloihinsa.eli teratavun tallennustilalla varustetun S22 Ultran hinnalla saa melkein kaksi "perus-S22" -mallia itselleenSamsung Galaxy S22, S22+ ja S22 Ultra ovat saatavilla 25. helmikuuta 2022 alkaen valituilta jälleenmyyjiltä ja Samsung.fi-sivustolta.Kaikkien mallien Suomen hinnat alla:

Samsung Galaxy S22, 128GB: 899 euroa

Samsung Galaxy S22, 256GB: 949 euroa

Samsung Galaxy S22+, 128GB: 1099 euroa

Samsung Galaxy S22+, 256GB: 1149 euroa

Samsung Galaxy S22 Ultra, 128GB: 1299 euroa

Samsung Galaxy S22 Ultra, 256GB: 1399 euroa

Samsung Galaxy S22 Ultra, 512GB: 1499 euroa

Samsung Galaxy S22 Ultra, 1024GB: 1699 euroa

Mielenkiintoinen havainto hinnastosta on se, että S22 Ultran osalta tallennustilan kasvu pomppauttaa hintaa ylöspäin enemmän kuin edullisemmissa S22 ja S22+ -malleissa.Mitä rahalla sitten saa enemmän eri mallien välillä? Vertailustamme löydät speksivertailun, joka avannee mallien välisiä eroja: