Vanhat kunnon sokkotreffit tekevät paluun, uusi toiminto saapuu Tinderiin

Maailman suosituin deittisovelluson uudistamassa jälleen palveluaan. Tällä kertaa sovellus kokeilee, olisiko mahdollista kääntää Tinderin ulkonäköön pohjautuva logiikka täysin päälaelleen.Uudessa-toiminnossa käyttäjät vastaavat ensin kouralliseen kysymyksiä, jotka muistuttavat hieman vanhaa kunnon. Elija-tyylisillä kysymyksillä ja vastauksilla sovellus haarukoi ensin sopivat keskustelijat yhteen.Kun pari on saatu muodostettua sovelluksen esittämien kysymysten ja käyttäjän profiilin perusteella, molemmat ehdokkaat siirtyvät keskustelutilaan, jossa ovat paikalla vain he kaksi. Tässä vaiheessa kello alkaa raksuttamaan ja osapuolilla on rajallinen aika keskustella keskenään. Ajan kuluttua loppuun keskustelunäkymä sulkeutuu ja molemmat osapuolet voivat valita, haluavatko hevastakkaisen osapuolen kanssa.

Jos molemmat halusivat jatkaa tästä eteenpäin, Tinderparin ja osapuolet näkevät toistensa profiilit.Ominaisuus on otettu testikäyttöön Yhdysvalloissa. Jos se on tarpeeksi suosittu amerikkalaisten käyttäjien keskuudessa, mutta saapuu lähiaikoina myös Suomeen.