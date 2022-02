Realme-puhelimet yleistyvät Suomessa - uusi realme 9 Pro -puhelinmallisto saatavilla pian

Nopeasti kasvavaon hiljattain alkanut tuomaan puhelimiaan myyntiin Suomessa. Esimerkiksi Verkkokauppa.comilla ja DNA:lla on jo useampi malli myynnissä.Kiinalainen elektroniikkavalmistaja tuo myös uuden-puhelinmalliston saataville Suomessa pian. Malliston kerrotaan tarjoavan lippulaivamallien ominaisuuksia keskitason hintaluokassa.Realme 9 Pro+ -puhelimessa on erikoinen väriä vaihtava pinta, jonka myötä väri vaihtuu sinisestä punaiseksi auringonvalossa.Lisäksi Pro+ -malli sisältää esimerkiksi 6,4-tuumaisen Super AMOLED-näytön Full HD+ resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 920 -piirin, 4500 mAh akun 60 watin latauksella, stereokaiuttimet ja 50 megapikselin Sony IMX766 -kameran optisella kuvanvakaimella (OIS). Puhelimessa on Android 12 -käyttöjärjestelmä ja Realme UI 3.0 -käyttöliittymä.

Sarjaan kuuluu myös edullisempi realme 9 Pro. Tässä laitteessa on esimerkiksi Qualcomm Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri, 120 hertsin LCD -näyttö, 64 megapikselin pääkamera ja 5000 mAh akku 33 watin latauksella.Realmen tiedotteen mukaan realme 9 Pro -malliston hinnoittelu ja tarkat toimitusajat Suomessa vahvistetaan lähiaikoina.