Vertailussa Samsung Galaxy S22 Plus ja Galaxy S21 Plus: Kumpi kannattaa ostaa?

Ulkoisesti

Samsungin esitteli reilu viikko sitten uudet Galaxy-sarjan lippulaivapuhelimet. Otimme hiljattain speksivertailuun perusmalli Galaxy S22:n ja vertasimme sitä edeltäjään, ja nyt on suurempikokoisen Galaxy S22+ -mallin vuoro.Kuinka uutuus vertautuu edeltäjäänsä Galaxy S21+:aan ja onko uusi malli selkeästi suosittelemisen arvoinen edeltäjän ylitse? Lähdetäänpä selvittämään.Samsung ei ole tehnyt mittavia uudistuksia Galaxy 22 -sarjassaan, joten tämänkin mallin osalta ulkoasu muistuttaa edeltäjäänsä. Toisin kuin perusmallissa, plussamallinen Galaxy S21 sisälsi jo lasisen takakannen, joten senkään suhteen laite ei ole tänä vuonna uudistunut. Lasi tosin on parantunut Gorilla Glass Victus -versiosta Victus+-versioon, joten kestävyys on lienee parantunut lievästi.Kuten Galaxy S21 -mallissa, Samsung on päättänyt pienentää hieman näytön kokoa, joka tarkoittaa samalla myös pienempää laitetta. Galaxy S22+ on edeltäjäänsä viitisen grammaa kevyempi ja muutaman millin lyhyempi. Myös paksuudesta on lähtenyt muutaman hiuskarvan verran (n. 0,2 millimetriä).



Design on edelleen tuttua Samsungia.

Näytöt

Suorituskyky

Kamerat



Takana on edelleen kolmoiskamera, mutta muutoksia on tehty.

Muut ominaisuudet

Loppupäätelmä

Tekniset ominaisuudet





Vertailussa

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G Mitat

157,4 x 75,8 x 7,6 mm

161.5 x 75.6 x 7.8 mm Paino

195 grammaa

200 grammaa Rakenne

Alumiinirunko, lasi edessä ja takana

Alumiinirunko, lasi edessä ja takana Näyttö

6,6" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits, 1080 x 2340

6,7" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits, 1080 x 2400 Käyttöjärjestelmä

Android 12

Android 11, päivitettävissä Android 12 RAM

8 gigatavua

8 gigatavua Tallennustila

128/256 gigatavua

128/256 gigatavua Suoritin

Exynos 2200

Exynos 2100 Akku

4500mAh, 25W lataus, 15W langaton

4800mAh, 25W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytön alla

Sormenjälkilukija näytön alla Pääkamera

50 MP, F/1,8

12 MP, F/1,8 Zoom-kamera

10 MP, F/2,4

64 MP, F/2,0 Ultralaajakulmakamera

12 MP, F/2.2

12 MP, F/2.2 Etukamera

10 MP, f/2,2

10 MP, f/2,2 Muuta

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus Hinta

1099,00 euroa

649,00 euroa

Kuten mainittua, niin Samsungin uutuus on ottanut näytön koon suhteen pientä takapakkia. Tuuman kymmenesosan katoaminen näytön koosta ei lienee kuitenkaan iso ongelma. Suurempi uudistus on näytön kirkkaus, jota uutuusmalli tarjoa merkittävästi enemmän.Viimevuotisessa mallissa maksimikirkkautta oli perusmallien (myös Galaxy S22) tavoin 1300 nitiä, kun taas Galaxy S22+ tarjoaa peräti 1750 nitin kirkkauden. Erityisesti kirkkaassa päivänvalossa tämä saattaa tehdä näytön katselusta huomattavasti mukavampaa.Resoluution, virkistystaajuuden ja muun tekniikan osalta näyttö kuitenkin on samalla tasolla edeltäjänsä kanssa, joten mitään mullistavaa ei ole uutuudessa esitelty.Joka vuosi uudet mallit tarjoavat myös tietysti uuden järjestelmäpiirin, niin on nytkin. Suomessa Galaxy S22 -mallit saavat Samsungin valmistaman Exynos 2200 -piirin, joka korvaa S21-laitteista löytyvät Exynos 2100 -piirit.Tehoa tämä tuo hieman enemmän, mutta parannus on jälleen inkrementaalinen eikä käytössä kahden välillä huomaa todennäköisesti massiivisia eroja, mikäli ei aja benchmark-testisovelluksia, mutta vaativa pelaaminen on kuitenkin uutuudella sulavampaa.Uusi piiri on myös virtapihimpi, sillä se on valmistettu 4 nanometrin tekniikalla, edeltäjän 5 nanometrin tekniikan sijaan. Palaamme akkuun vielä myöhemmässä osiossa.Takaa löytyvä kolmoiskamera on uudistunut ja tarjoaa nyt hieman erilaisen kokoonpanon. Peruskamerasta löytyy nyt huomattavasti enemmän megapikseleitä, kun taas zoom-kamerassa luotetaan pienempään määrään pikseleitä. Laajakulmakamera on pysynyt speksien valossa ennallaan.Aiemman 12 megapikselin peruskamera on vaihtunut niin fyysisesti kuin pikselimääräisesti suurempikokoiseen 50 megapikselin sensoriin. Aukko on sen sijaan pysynyt samana (f/1,8). Telefotokamera on nyt varustettu 10 megapikselin sensorilla, joka on myös fyysisesti merkittävästi edeltäjää pienempi. Edeltäjässä megapikseleita oli kuitenki 64, ja yksittäise pikselit siten pienempiä. Aukko on uudessa pienentynyt f/2,4:ään.Laajakulmakameran tavoin selfie-kamera on pysynyt speksien mukaan ennallaan.Kenties muiden ominaisuuksien merkittävin muutos on akkukapasiteetissa. Kuten mainittua, laite on aiempaa virtatehokkaampi, mutta valitettavasti tämän varjolla Samsung on päättänyt pienentää akun kokoa 4800 milliampeeritunnista 4500:aan. Niinpä akkukestossa ei liene nähdä ainakaan isoja parannuksia ja joissain tilanteissa se voi tarkottaa jopa aiempaa heikompaa akkukestoa.Muuten muut ominaisuudet ovat kovin lähellä edeltäjäänsä, joskin Bluetooth on uudistunut 5.2-versioon ja alumiinirunko on väitetysti edeltäjää kestävämpi.Luonnollisesti uutuusmalli tuo parannuksia edeltäjäänsä, muutenhan sitä ei julkaistaisi, mutta on valitettavaa nähdä tämänkin mallin kohdalla, että joissain kohti suunta on myös väärään suuntaan.Vaikka tuuman kymmenyksen puuttuminen näytöstä ei haittaa ketään ja todennäköisesti pienemmällä akullakin pärjää vähintään yhtä hyvin kuin edeltäjällä – kiitos paremman virranhallinnan ja tehokkuuden – niin eivät ne ole kiva muutos edeltäjästä.Merkittävät muutokset parempaan ovat käytännössä näytön parempi kirkkaus, hieman parempi suorituskyky sekä uudistunut kamera. Vasta tarkka arvostelu tulee määrittämään kuinka merkittäviä parannuksia näissä ominaisuuksissa nähdään.Kuten totuttua, kaikki onkin siis kiinni hinnasta. Kovin paljon uusista ominaisuuksista ei kannata maksaa ylimääräistä, sillä mullistavia ne eivät joka tapauksessa ole, mutta hieman paremmaksi uutuusmalli on muttunut. Tällä hetkellä Galaxy S22+ maksaa alkaen n. 1100 euroa , joka on massiiviset noin 450 euroa enemmän kuin S21+ Tätä hintaeroa ei voi mitenkään perustella uuden mallin parannuksilla. Sadan euron hintaerolla, ehkä korkeimmillaan kahden, uutuuden suositteleminen olisi helpompaa, mutta ei missään nimessä yli neljän sadan.Samsung on heti uuden malliston alkutaipaleilla tarjonnut kuitenkin isoja alennuksia , joten niitä kannattaa pitää silmällä. Ehkäpä Galaxy S22+ saa mojovan alennuksen esimerkiksi 750 tai 800 euroon, jolloin se voisi olla hyväkin vaihtoehto.