Ensimmäiset tiedot vuotivat Pixel 7:stä

Elämme vielä kevättalvea, mutta jo nyt vuodot ja huhut ovat alkaneet kertyi ensi syksyn laitteille. Kohteena on nyt Googlen Pixel-sarjan tulevat älypuhelimet.Vuodossa, joka saapuu 9tos5Googlen suunnalta , kerrotaan, että Googlella on testissa kolme erilaista laitetta, joiden koodinimet ovat Cheetah, Panther ja Ravenclaw.Kahden ensimmäisen kissaeläimen väitetään olevan perinteiseen tapaan julkaistavat Pixel 7 ja Pixel 7 Pro -mallit, mutta mikä on kolmas Harry Potteriin viittaava laite?Pixel 6 -sarjan laitteet sisältivät lintunimiä ja mukana oli myös Raven, joten kyseessä voisi olla Google Pixel 6a. Ravenclaw ei kuitenkaan ole lintu, ja huhuissa Pixel 6a:n nimeksi on kerrottu Bluejay, joten Ravenclaw voi olla täysin erilainen laite – kenties Googlen ensimmäinen taittuva puhelin?Tekniikkaakin on paljastunut, sillä kahdesta ensiksi mainitusta löytyy tietojen mukaan GS201-piiri, joka on seuraaja Google ensimmäiselle, Pixel 6:ssa (kuvassa) julkaistulle, järjestelmäpiiri Tensorille. Myös modeemi on uusittu uutuuslaitteissa.

Ravenclaw'n osalta järjestelmäpiiristä ei ole tietoa, valitettavasti.