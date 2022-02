Komento takaisin: OnePlussan oma Android ei olekaan katoamassa mihinkään

on ollut viimeisen reilun vuoden ajan yhtiölle oudossa tilanteessa: sen ohjelmistokehitys on joutunut todella kovan kritiikin alle yhtiön fanien toimesta. Nyt ilmeisesti fanikuntaa on kuunneltu, ainakin osittain.OnePlus oli vuosien ajan yksi "puhtaiden" Android-käyttöliittymien pioneeri ja yhtiö keräsi oman, vannoutuneen fanikuntansa osittain juuri hyvän Android-tukensa ansiosta. OnePlussan oma Android-räätälöinti,, on ollut aina hyvin lähellä Googlen näkemystä siitä, millainen "puhtaan" Androidin kuuluukin olla.Lisäksi OnePlus on myös pitänyt huolen siitä, että käyttöjärjestelmän mukana ei tuputeta ylimääräistä tauhkaa, kuten mainontaa tai kolmansien osapuolten sovelluksia esiasennettuina. Ja tietysti myös erittäin nopeat Android-päivitykset olivat osa kokonaisuutta, jolla yhtiö kaappasi itselleen etenkin tekniikkafanien sydämet.Yhtiön tähti lähti laskemaan monelta osin vuoden 2020 aikana tehdyillä päätöksillä: tuolloin OnePlus laajensi aiemmin todella kapeaa mallivalikoimaansa-sarjaan ja sarjan suosiosta innostuneena lähti rönsyilemään edullisiin kännyköihin isolla kädellä vuonna 2021.

Valitettavasti yhtiön oma ohjelmistokehitys ei tuntunut pysyvän enää perässä uusien laitteiden vyöryssä. Vuonna 2021 jouduttiin odottamaan Android 11 -päivityksiä yhtiön mallistolle kauemmin, kuin koskaan aiemmin uusien Androidien yhteydessä.Samalla myös bugiset betaversiot ja erilaiset ohjelmisto-ongelmat alkoivat keräämään huomiota mm.yhä enenevissä määrin. Ja sitten vielä markkinoiden isoin peluri,, pisti isoa vaihdetta silmään Androidin tuen osalta.Ilmeisesti tuosta kaikesta säikähtäneenä OnePlussan emoyhtiökertoi yhdistävänsä Oppon oman Android-käyttöliittymän:n ja OnePlussan OxygenOS:n yhdeksi, yhtenäiseksi käyttöliittymäksi.Ensimmäiset maistiaiset ColorOS:n tuulahduksista saatiin jo vuoden 2021 lopulla julkaistuissa päivityksissä ja mallistoissa - ja palaute etenkin OnePlussan pitkäaikaisten käyttäjien osalta oli murskaavan negatiivista.Ilmeisesti vahingosta viisastuneena, muutaman kuukauden mietinnän jälkeen, on Oppon pääkonttorissa päädytty vetämään isolla kädellä hätäjarrusta. Nyt OnePlus on ilmoittanut, että aiemmin kerrottu OxygenOS:n kuoppaaminen perutaan.Sen sijaan Oppo ja OnePlus kehittävät yhdessä yhtenäisen pohja-arkkitehtuurin Androidin päälle. Mutta tuon pohjan päälle kumpikin brändi rakentaa omannäköisensä käyttöliittymän: Oppolla siis ColorOS:n ja OnePlussalla OxygenOS:n.Muutos tulee tapahtumaan vuoden 2022 aikana, jolloin OnePlus palaa fiaskoksi muodostuneen Android 12 / ColorOS 12 -seikkailunsa jälkeen takaisin (osittain) omilleen.julkaistaan vielä tämän vuoden aikana ja sen pitäisi palauttaa OnePlus takaisin visuaalisesti ja käytettävyyden tasolla takaisin aiempaan OxygenOS:n aikakauteen.