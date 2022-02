realme laajenee Suomeen vauhdilla - realme GT 2 ja realme GT 2 Pro saapuvat myyntiin maaliskuun lopulla

"Sen lisäksi, että tarjoamme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, olemme myös pyrkineet kantamaan sosiaalista vastuuta", sanoi realmen varajohtaja ja realme International Business Groupin toimitusjohtaja Madhav Sheth.



"Vaikka olemme vasta kolmivuotias kasvuyritys, haluamme olla ympäristöystävällinen ja kestävällä pohjalla oleva toimija. Tavoitteenamme on tehdä ympäristölle myönteisiä vaikutuksia vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja tekemällä kestävästä kehityksestä entistä helpompaa asiakkaille. Olemme tutkineet erilaisia tapoja pyrkiä puhtaampaan ja kestävämpään toimintaan."

Kiinalaisenpuhelimet alkoivat tänä vuonna vyörymään Suomen markkinoille. Muutamia malleja on jo myynnissä ja lisää on luvassa. Valmistajan 9 Pro sarja tulee saataville maaliskuun lopulla ja samaan aikaan tulee saataville myös tänään globaaleille markkinoille julkaistu realme GT 2 -lippulaivamallisto.realme GT 2 sarja koostuu tehokkaista GT 2 ja GT 2 Pro malleista.Puhelimien yksi erikoisuus on takakuori, joka on valmistettu biopohjaisesta ISCC+ -sertifioidusta kopolymeerimateriaalista. Tämä säästää hiilidioksipäästöjä. Lisäksi puhelimien pakkaukset ovat lähes täysin muovista vapaita.





realme GT 2 Pro

realme GT 2

realme GT 2 (8+128 Gt) - 549 euroa

realme GT 2 (12+256 Gt) - 599 euroa

realme GT 2 Pro (8+128 Gt) - 749 euroa

realme GT 2 Pro (8+128 Gt) - 849 euroa

realme GT 2 -puhelinmallistossa on kolme värivaihtoehtoa, jotka ovat paperinvalkoinen, paperinvihreä ja teräksenmusta.Kaksikosta realme GT 2 Pro on tehokkampi ja monipuolisempi.Siinä on uusi Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri. Tämän parina on 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua.Lisäksi laitteessa on 6,7-tuumainen LTPO AMOLED -näyttö 3212 x 1440 pikselin tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää jopa 1400 nitiin. Näyttö on suojattu Corning Gorilla Glass Victus -suojalasilla.Laitteen taakse on 150 asteen näkökentän omaava 50 megapikselin ultralaajakamera. Lisäksi kuvaaminen onnistuu 50 megapikselin IMX766-anturilla, jossa on PDAF-tarkennus ja OIS/EIS-kaksoisvakaus sekä makrokameralla.Laitteen sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee 65 watin latausta. Tämä lataa puhelin tyhjästä täyteen 33 minuutissa.realme gt 2 on hieman karsitumpi versio. Se on edelleen tehokas mutta suorituskyvystä vastaa Snapdragon 888. Laitteen etupuolella on 6,62-tuumainen E2 AMOLED -näyttö 2400 x 1080 tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 1300 nitiin.Takana on optisella kuvanvakaimella varustettu 50 megapikselin pääkamera, ultralaajakulmakamera ja makrokamera. 5000 mAh akku tukee myös 65 watin latausta.Kumpikin käyttää Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuvaa realme UI 3.0 -käyttöliittymää. realme on myös sitoutunut tarjoamaan GT 2 -mallistolle merkittävät Android-käyttöjärjestelmän päivitykset kolmen vuoden ajan ja Android-tietoturvakorjaukset neljän vuoden ajan.Laitteet tulevat saataville Suomessa maaliskuun lopulla.